Afvist på TV: Nu har hun fundet kærligheden

- Jeg kan mærke...At mine følelser er stærkere hos Frederikke.

Med de ord blev alt det, som Victoria Lundager på forhånd havde forventet, til virkelighed. Hendes kærlighedseventyr med Philip Geisler Berg i TV 2's realityprogram, 'Bachelor', sluttede lige der.

- Det føles alligevel underligt, selvom jeg var forberedt på det, fortæller Victoria Lundager til Ekstra Bladet.

Noget, som Victoria nok ikke var forberedt på, var, at kærligheden bankede på bare tre dage efter hjemkomsten til Danmark.

- Det er dejligt endelig at kunne sige det højt. Jeg mødte en rigtig sød fyr tre dage efter, at jeg kom hjem, som jeg i dag er kærester med, siger Victoria Lundager, der røber at kæresten hedder Gustav og at de to mødtes til en fredagsbar.

- Vi mødtes til fredagsbar i den grønne ungdomsbevægelse, som min veninde havde taget mig med til. Vi faldt i snak med det samme, lyder det fra Victoria, der tilføjer:

- Det gik hurtigt, jeg var oppe i gear og trænet i at date.

Det er langt fra en dans på roser, når 18 kvinder kæmper om to mænds opmærksomhed i Caribien i programmet 'Bachelor'. Det fortæller Victoria Lundager, der åbner op om, at hun talte med en psykolog undervejs, fordi det var så overvældende for hende

Ikke set programmet

Men selvom Victoria efter flere uger i Caribien var 'trænet i at date' og 'oppe i gear', er det begrænset, hvad parret har kunne i de fem måneder, som de efterhånden har kendt hinanden. Victoria har nemlig ikke ville 'spoile' noget af spændingen for seerne.

- Det har både været fedt at have den tid sammen, men også vi har også været begrænset i ikke at kunne så mange ting.

Noget parret kunne have brugt ventetiden på var, at følge med i Bachelor sammen, men det har ikke været tilfældet.

- Jeg har bedt ham om ikke at se det. Jeg havde brug for, at han skulle lære mig at kende i virkeligheden og ikke gennem programmet, fortæller Victoria Lundager.

I 'Bachelor' har flere kvinder taget turen til en ø i Caribien for at date årets to bachelorer, Philip Geisler Berg og Kasper Skak. Victoria kom for Philip Geisler Berg, og selvom de to ikke endte op sammen, har de i dag fået et venskab, fortæller Victoria.

Kampen om den allersidste rose i Bachelor fortsætter torsdag, hvor Philip skal vælge mellem Frida B og Frederikke.

Samtlige kvinder i årets sæson af 'Bachelor' har medbragt en gave eller en optræden til de to bejlere på den røde løber, men hvad ville Kasper og Philip selv gøre, hvis det var dem, der skulle gå ned af den røde løber? Det fortæller de i videoen her. Hør hele podcasten 'Der er brev!' i din fortrukne podcastapp

