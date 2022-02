Afviste Risgaard: Siden er forretningen eksploderet

Da stifter af Dately, Nicolai Mazur, troppede op i DR-programmet 'Løvernes hule', var det med ambitionen om at afsætte ti procent af virksomheden til løverne fra 350.000 kroner.

Men selvom løverne var vilde med den unge, smilende iværksætter, var ingen af dem parate til at betale den pris for virksomheden, der sælger bokse med indhold til dates derhjemme.

- Jeg synes, du er et af de mest tillidsvækkende mennesker, der har været herinde i år. Der er en eller andet vild skøn energi over dig, som også passer enormt godt til det, du laver, lød det fra Jacob Risgaard i programmet, inden han bød 350.000 kroner for 35 procent af virksomheden.

Jacob Risgaard var imponeret over gejsten fra Nicolai Mazur Carlsen. Foto: Aleksander Klug

Dermed mere end halverer han den værdiansættelse, Nicolai Mazur lægger op til. Alligevel tog han det ikke som en fornærmelse, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg blev ikke overrasket over buddet, og jeg tog det som et skulderklap, at han kunne se noget potentiale i virksomheden. Så i første omgang blev jeg bare glad, men så kunne jeg også godt se, at buddet ikke helt var der, hvor jeg gerne ville være, siger Nicolai Mazur.

Nicolai Mazur understreger samtidig, at han ikke har fortrudt afvisningen af Risgaard.

- Jeg tror helt sikkert, at Jacob kunne have givet os meget, men siden optagelserne er vi eksploderet endnu mere og har haft sindssygt meget fart på, så det er ikke fordi, vi er gået i stå efter 'Løvens hule'. Tværtimod. Men det kunne da være sjovt at få en af dem med om bord, så det kan jo være, at det sker på et senere tidspunkt. Det kan man aldrig vide, siger han.

22 procent solgt fra

Siden 'Løvens hule' er det lykkedes Nicolai Mazur at få andre investorer med i Dately, og CVR-registret afslører, at han for ganske nylig har solgt 22 procent af virksomheden fra.

- Vi er så heldige at have fået nogle pisseseje investorer med, et lille syndikat af fem personer. Fire businessangels og et digitalt innovationsbureau.

Nicolai Mazur fik ideen til Dately under coronanedlukningen i 2020, hvor han arrangerede hjemmedates for sig selv og sin kæreste. PR-foto

- Det er 22 procent af virksomheden, der er blevet opkøbt, og det passer jo stort set med det modbud, du gav Jacob Risgaard i 'Løvens hule'. Hvad var prisen for de 22 procent?

- Det kan jeg desværre ikke fortælle, men jeg kan sige, at det er en helt anden værdiansættelse. På den gode måde. Så det er en helt vild følelse. I dag er vi et team på fire, og det er en ret vild følelse for sådan en iværksættertype som mig, at jeg nu både har kolleger, en investorkreds og en professionel bestyrelse, som brænder lige så meget for virksomheden som mig, siger Nicolai Mazur.

Fremtiden byder da også på store planer for Dately, fortæller den unge iværksætter.

- Nu skal vi lige have styr på vores processer og flows i forhold til de nye ansatte, og så kan jeg godt afsløre, at der med tiden kommer nogle egenudviklede produkter både til Dately-boksen og til separat salg. I julen lavede vi også en julekalender, som var en stor succes. Og så skal vi selvfølgelig fokusere på at lave nogle fede dates til vores medlemmer, lyder det.

Du kan se 'Løvens hule' på DR1 torsdag aften eller på DRTV.