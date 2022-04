Afviste TV 2: - Jeg kunne ikke finde ud af det

Fredag aften gæstede sangeren Søs Fenger 'X Factor'-studiet for allerførste gang, da hun skulle synge duet med finalisten Tina.

Og selvom den 60-årige sangerinde er garvet i musikbranchen, var det med ærefrygt, at hun indtog 'X Factor'-scenen.

- Det bliver dejligt på grund af Tina. Når jeg står i sådan nogle produktioner, skal jeg virkelig minde mig selv om at trække vejret og tænke 'You got this'. Det er noget med, at de ydre og fysiske rammer er så vilde, så jeg skal bare putte det i baghovedet. Jeg føler mig lidt som en novice, sagde hun med et grin, da Ekstra Bladet mødte hende forud for fredagens 'X Factor'.

Her afslørede hun videre, at hun for et par år siden har været til casting som dommer, efter TV 2 tog kontakt til hende.

- Jeg er blevet spurgt engang. Men jeg tror ikke, jeg var så god til det, for jeg kan ikke så godt lide at sige negative ting. Jeg kan ikke finde ud af det, sagde hun med et grin.

Mads Moldt løb med sejren i årets 'X Factor'. Foto: Jonas Olufson

Ikke noget for hende

Til castingen sad hun blandt andre over for den rutinerede dommer Thomas Blachman.

- Måske var jeg også lidt for svag i forhold til Thomas. Vi skulle jo castes, og jeg var allerede lidt... Jeg krøb ned i et mussehul. Jeg havde lyst til at prøve, men jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet ved det, der var svært for mig. Det der konkurrencegen, lød det fra Søs Fenger, der altså endte med at takke nej til dommertjansen.

Hun havde da også kun rosende ord til overs for den kvindelige dommer, Kwamie Liv, der har haft debut som dommer i årets sæson.

- Kwamie er perfekt i den rolle. Hold kæft, hun har haft en svær opgave med at sidde imellem de to drenge der. Og hun har bare gjort det på den perfekte måde, lød det fra Fenger.

