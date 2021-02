Aktie sendt til månen: Nu starter ny flodbølge

HBO er seneste skud på stammen af tv-giganter, der arbejder på at overføre GameStop-aktiens himmelflugt i januar til tv-skærmen. Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet Variety og The Wrap.

Filmen vil handle om, hvordan et oprør blandt brugerne på det sociale medie Reddit slog de etablerede aktiehandlere på Wall Street knockout, vendte aktiemarkedet på hovedet og rystede den finansielle verden i sin grundvold.

En af personerne bag filmen er Andrew Ross Sorkin, der var med til at skabe tv-serien 'Billions', der bevæger sig rundt i samme genre. Sorkin har også skrevet 'Too Big Too Fail' om den finansielle krise i 2008, som efterfølgende blev til en film. Sorkin flankeres af Len Amato, tidligere chef for HBO films, og Jason Blum fra produktionsselskabet Blumhouse.

GameStop-aktien steg over 1700 procent på to uger i januar, da brugere på Reddit-siden 'WallStreetBets' begyndte at opkøbe aktien i protest mod, at en amerikansk hedgefond havde shortet aktien.

Det betyder at 'shorte' Der er ikke noget ord for det på dansk, men at 'shorte' betyder meget forsimplet, at man sætter sine penge på, at en aktie falder i kurs. Det er derfor det stik modsatte af, hvad man traditionelt forbinder med at handle med aktier. Helt konkret låner investoren aktier af en aktionær gennem en mægler for at sælge dem. Hvis aktien så falder i kurs - og dermed bliver billigere - kan investoren købe aktien billigere tilbage igen. Herefter de kan aflevere den tilbage til aktionæren, de har lånt den fra, hvorved de selv beholder forskellen. Det er dog noget, der kræver en enorm kendskab til markedet, og det er typisk ikke noget, private investorer kaster sig ud i. Kilde: Euroinvestor.dk Vis mere Luk

Storfilm får premiere på streamingtjeneste

Udover HBO-filmen skulle der også være en Netflix-film på vej skrevet af Mark Boal, der stod bag Oscar-vinderen 'The Hurt Locker', og med Noah Centineo i hovedrollen.

Og MGM har allerede købt rettighederne til en endnu ikke udgivet bog, 'The Antisocial Network', af Ben Mezrich, som også skrev 'Bitcoin Billionaires' - der også er på vej som film.

Og i sidste uge blev det også offentliggjort, at der er en dokumentarfilm på vej. Og Jaime Rogozinski, som grundlagde 'WallStreetBets', har angiveligt solgt rettighederne til sin livshistorie og sin seneste bog til et produktionsselskabet RatPac Entertainment.

