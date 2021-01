Aldrig set før: Bedst sælgende nogensinde

Der var ikke andet en roser til 'DRUK', da den i efteråret sidste år havde premiere i landets biografer.

Nu har filmen også slået en stor rekord. Den er nemlig den bedst sælgnede film nogensinde i Danmark.

Det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelelse.

I dagene op til jul blev filmen frigivet til salg på de forskellige streaming-tjenester, og den er altså blevet revet af de virtuelle hylder på blandt andet Blockbuster, Viaplay og iTunes.

'DRUK har solgt mere end 60.000 eksemplarer digitalt, i Danmark. Salgstal på det niveau er hidtil uset i Danmark', lyder det i meddelelsen.

Mads Mikkelsen og resten af holdet bag 'DRUK' har haft meget at juble over, siden filmen havde premiere september 2020. Foto: Mogens Flindt

Filmen er også både blevet indstillet til en Oscar og har nydt nærmest uhørt succes.

- Det er meget positivt at opleve, hvordan danskerne har taget de digitale filmtjenester til sig, og er begyndt at købe og leje de nyeste film i det omfang, vi ser nu. Det er klart, at nedlukningen af stort set alle kulturelle institutioner, seværdigheder og oplevelsesøkonomien som helhed, har skubbet til udviklingen. Så vi er glade for, at vi med 'DRUK' har haft mulighed for at underholde hjemme i stuerne med en stor dansk film, udtaler Jesper Dahlgaard, Nordic Head of Digital Sales i Nordisk Film i pressemeddelelsen.

Vælter ind med priser til 'Druk'

Filmen blev samtidig også den mest sete i de danske biografer i år.

Hele 802.693 billetter blev der solgt til filmen, hvilket næsten er dobbelt så mange som 'Retfærdighedens ryttere', der er nummer to på listen.

Om 'DRUK' vinder prisen som årets bedste internationale spillefilm ved Oscar-uddelingen finder vi ud i slutningen af april.

Award-showet er lige nu fastsat til at løbe af stablen 25. april.

Trump nægter: Joe Exotic bliver bag tremmer

Lil Wayne benådet af Trump