Aldrig set før: Det bliver i familien

For første gang i 'Vild med dans'-historien har to fra samme familie vundet konkurrencen

Måske er det ikke den store overraskelse, at to så dygtige damer som Merete og Sara Maria Franch-Mærkedahl kan vinde 'Vild med dans', men det er faktisk første gang i programmets historie, at to fra samme familie kan kalde sig vindere af konkurrencen.

Merete og Sara Maria er nemlig kusiner, og efter lørdagens finale, hvor Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen løb med sejren, har de også titlen som vinder af 'Vild med dans' tilfælles.

Merete Mærkedahl fortalte tilbage i november om at deltage i 'Vild med dans', når ens kusine havde vundet

Til Ekstra Bladet fortæller Merete, hvordan det er, at de nu begge kan kalde sig mestre i danseprogrammet.

- Jeg er superstolt af det, og det er dejligt at dele den oplevelse med Sara, lyder det fra vinderen, der suppleres af sin partner, Thomas Evers Poulsen.

- Ja, så har I da en masse at tale om ved næste familie-komsammen, lyder det med et grin.

Merete er dog ikke helt sikker på, hvad der lige gør, at Mærkedahl-kvinderne er så gode til at danse.

- Vi har nok bare været super heldige med vores partnere, siger hun og henviser til sin egen Thomas og Saras partner Silas Holst fra sæsonen i 2014.

Nu reagerer de på sejren: - I aften skal den ha'

Familien Mærkedahl kan tydeligvis producerer dansere. Foto: Ritzau/Scanpix

Der var ellers en lille kærlig fejde, da Sara Maria Franch-Mærkedahl besøgte 'Vild med dans'-studiet for at heppe på sin kusine tidligere under dette års program.

- Jeg satser på, at hun har vinderpotentiale, selvom jeg synes, det er meget rart at have den alene. Ej, jeg håber, hun vinder, grinede Sara Maria, da Ekstra Bladet talte med hende.

På det tidspunkt var Merete da også lynhurtig med en reaktion.

- Så for satan ... Sagde hun det? Det sagde hun bare ikke ... Nå, sagde hun med et grin og indikerede, at der nu ville falde brænde ned.

Familiekrig: Det sagde hun bare ikke ...

Den udtalelse var dog ment i sjov, fortæller Merete.

- Ja, der var jo en lille ting med, at hun gerne ville have det for sig selv, men det var bare for sjov. Jeg ved også, at hun har fulgt med i aften, og at hun er super stolt af mig, siger Merete.

Parret vandt tilbage i 2014. Foto: Mogens Flindt

På andenpladsen ved lørdagens finale kom Albert Rosin Harson og Jenna Bagge, mens Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst endte på tredjepladsen.