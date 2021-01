Aldrig set før: - Det var nervepirrende

Lørdagens 'X Factor'-afslutning skrev sig ind i dansk 'X Factor'-historie.

For første gang nogensinde blev den sidste plads i 5 Chair Challenge nemlig besat efter en sing off mellem to sangere.

Det var dommerdebutanten Martin Jensen, der har solisterne over 23 år, der til sidst ikke kunne bestemme, hvem der skulle have den sidste stol, og derfor blev deltagerne Cecilie Marie og Julia kaldt på scenen til en direkte duel.

Julia endte med at trække det længste strå og den sidste stol, mens Cecilie Marie måtte forlade konkurrencen.

Til Ekstra Bladet fortæller 23-årige Cecilie Marie Kolbeck, at en lille del af hende først troede, at hun var gået videre. Det blev hurtigt erstattet af forvirring.

- Vi var begge mega forvirrede og tænkte, hvordan vi skulle gøre det her. Jeg følte bare, at jeg måtte gøre mit bedste og kæmpe min kamp, og så måtte jeg finde en sang hurtigst muligt, som jeg var sikker på at kunne synge. Jeg fandt min ret hurtigt, og det var egentlig også derfor, jeg valgte at gå først.

Hun havde forberedt et par sange hjemmefra i tilfælde af, at hun skulle synge igen, men hun var ikke rigtig i tvivl om, hvad det ville ende med, da Julia åbnede munden.

- Det var selvfølgelig nervepirrende at stå der, for jeg kunne jo ikke vide, hvad Julia ville synge, og om hendes sang var bedre end min, siger hun og fortsætter:

- Da jeg var færdig med at synge, var jeg sindssygt lettet - 'uha, nu havde jeg været gennem min tur'. Da Julia så begyndte at synge, kunne jeg godt mærke, at hun havde et bedre sangvalg. Hun klarede det vildt godt. Der kunne jeg godt mærke, at min kamp var tabt.

Julia endte med at få den sidste plads til bootcamps i '5 Chair Challenge'. Foto: Lasse Lagoni

- De kunne godt gøre det mere

Selvom det ikke endte, som Cecilie Marie Kolbeck havde håbet, synes hun, at sing off-formatet er en god idé.

- Jeg synes faktisk, at det var en rigtig god måde, så Martin Jensen kunne tage den helt rigtige beslutning til sidst. Og det gjorde han jo også.

- Jeg tror, det er en god måde for dommerne at finde ud af, hvem de skal gå med, og hvem de ikke skal. Det gør, at de kan føle sig 100 procent sikre i deres valg.

Martin Jensen ville være sikker på, at han tog det rigtige valg. Derfor valgte han at sende Julia og Cecilie Marie i en sing off. Foto: Mogens Flindt

Martin Jensen er også godt tilfreds med, at han valgte at kaste Cecilie Marie og Julia ud i 'X Factors' første sing off.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- I den givne situation følte jeg ikke, at det var muligt for mig at træffe et velovervejet valg. Derfor blev jeg nødt til at lave en sing off, så jeg med sikkerhed vidste, at den, jeg valgte, ville være den rigtige. Jeg er glad for at have gjort det og for at have fået min mavefornemmelse bekræftet, lyder det fra dommeren.

Solisterne over 23 år, der gik videre til bootcampen med Martin Jensen, var - udover Julia - Phillip, Hiba, Dan og Vilson.

Du kan følge deltagerne i 'X Factor' hver fredag på TV2 og på TV2 Play.

