Aldrig set før: - Det var syret

For første gang på 'Paradise Hotel' er der ikke noget, der hedder Mrs. eller Mr. Paradise.

I år handler det nemlig om de indre værdier, når årets 'Paradise Personlighed' i stedet skal kåres. Det er altså ikke længere nok at have den flotteste numse eller de største muskler.

Årets 'Paradise Personlighed' er i stedet en god kammerat og et forbillede for de andre gæster, og det bliver Lea, der løber afsted med titlen.

Det var syret

Til Ekstra Bladet fortæller Lea, at var hun enormt overrasket over at vinde, da hun normalt ikke er typen, der stjæler opmærksomheden.

- Det var syret, for jeg havde slet ikke forventet det. Jeg er ikke særlig frembrusende, og det er ikke altid, at man lægger mærke til mig. Så jeg blev vildt glad og virkelig overrasket.

- Hvorfor tror du, at de andre gæster stemte på dig?

- Jeg tror, at jeg viste en ny side af mig selv. Jeg overskred nogle grænser, hvilket nok har overrasket dem. Jeg har det ret ukomfortabelt med at stille mig op på en scene, og jeg var dødnervøs, siger hun.

Lea var nervøs for at skulle indtage scenen, men hun klarede det. Foto:

Vi skal rose hinanden

På Paradise Hotel er det ofte konflikter og drama, der er i fokus.

Derfor synes Paradise Personligheden, Lea, at det har været dejligt forfriskende med de nye indslag såsom den omvendte Pandoras fyldt med komplimenter og fokus på de indre værdier.

- Der er så meget drama på hotellet. Vi skal også huske at rose og være gode mod hinanden, selvom det er et spil. Jeg synes, det er skønt, at det i år bare handler om, at være den man er.



Tidligere har NENT Group, som ejer TV3, udtalt, at de hele tiden kigger på at udvikle programmet, for at følge med tiden.

'Vi kigger hele tiden ind i at udvikle Paradise Hotel og skabe nye rammer og twists, som vi synes giver formatet noget nutidig kant. I år besluttede vi, at vi ville prøve noget nyt, og derfor har vi skiftet ‘Mr. og Miss Paradise’ ud med ‘Årets personlighed', siger Kenneth Kristensen, programchef hos NENT Group.