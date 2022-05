Aldrig set før: - Det var virkelig nice

Anders Theodor fra den nye sæson af 'Paradise' er ikke bleg for at skille sig ud fra mængden

For 20-årige Anders har det altid været en drøm at rejse til Mexico og være med i 'Paradise'. Nu går drømmen i opfyldelse.

Han er nemlig en del af castet til den nye sæson af realityprogramet.

Da Ekstra Bladet møder Anders til pressevisning på 'Paradise', fortæller han, at udseende og personlighed nødvendigvis ikke hænger sammen, og at det er derfor, han har meldt sig til programmet.

- Det var virkelig en vild og intens oplevelse. Det var virkelig nice at være en del af.

- Jeg vil gerne være den del af noget nyt og revolutionerende. Realityverden har ændret sig lidt, og det her med, at de caster på baggrund af personlighed i stedet for udseende, kan jeg godt lide. Personlighed går jeg super meget op i, siger Anders til Ekstra Bladet.

Ifølge Anders Theodor har han to personligheder. Foto: Emil Agerskov

Selvom Anders ikke ligner alle andre, er han en helt normal dreng, der dog elsker at 'dress to impress' med make-up og opsat hår.

- Man har ikke set en grønhåret mand med make-up i 'Paradise'. Men jeg kan også have dage, hvor jeg ikke har make up på. Jeg har ligesom to personer. Jeg har Anders Theodor, og så Anders, om søndagen eller mandagen, siger Anders.

Anders har en klar plan om, at hans medvirken i programmet kan være med til at nedbryde fordomme.

