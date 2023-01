Aldrig set før: Får comeback i 'Løvens hule'

DR har sat endnu en stol i studiet i 'Løvens hule'. Så i resten af sæsonen vil der sidde seks investorer foran en række af de iværksættere, der håber på en investering.

Af den grund er Tommy Ahlers inde igen.

Den 47-årige erhvervsmand gør comeback i 'Løvens hule' efter fem års fravær.

- Det var en rigtig god oplevelse at være med i de tre første sæsoner. Så da DR spurgte, om jeg kunne være frisk på at vende tilbage i en sjette stol i nogle programmer, så var det noget, jeg gerne ville være en del af igen, siger Tommy Ahlers og fortsætter:

- Alt kan ske i hulen, plejer vi at sige. Og jeg har igen oplevet superdygtige iværksættere, som - blandt andet gennem noget af en brandtale i afsnit tre - har fået mig til at investere.

Jacob Risgaard, Louise Herping, Christian Arnstedt, Anne Stampe og Jesper Buch får selskab af Tommy Ahlers.

Ikke permanent

DR har i tidligere sæsoner overvejet at få endnu en investor ind. Men først i år har det kunnet lade sig gøre, forklarer programmets redaktør, Anne Askov.

- At byde velkommen til Tommy Ahlers endnu en gang ved en række investeringer giver dette års programserie en ny og spændende dimension. Han er ikke en permanent investor, men blot med som gæst i denne sæson, siger Anna Askov.

Tommy Ahlers var blandt investorerne, da den danske udgave af 'Løvens hule' fik premiere på DR i 2015.

Tommy Ahlers stoppede efter tredje sæson i 2018, da han blev headhuntet til jobbet som uddannelses- og forskningsminister i Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering.

Da regeringsmagten overgik til Socialdemokratiet efter folketingsvalget i 2019, fik Tommy Ahlers først posten som Venstres erhvervsordfører og siden som partiets klimaordfører.

I 2021 stoppede Tommy Ahlers i Folketinget.

- Dels fordi jeg gerne vil være med til at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere, og dels fordi jeg ofte oplever, at politik handler meget om spillet og lidt for lidt om visionerne og de gode ideer, forklarede han i en pressemeddelelse.

I dag investerer han fra sin egen fond med overvejende fokus på den grønne omstilling.

'Løvens hule', hvor Tommy Ahlers gør Jesper Buch, Jacob Risgaard, Christian Arnstedt, Louise Herping og Anne Stampe selskab, sendes på DR1 og DRTV torsdag den 26. januar.

