Både Disney og Marvel har de seneste år gjort en del for diversitet og repræsentation.

Seneste skud på stammen kommer denne sommer på streamingtjenesten Disney+.

Traileren for den nye serie viser nemlig, at hovedkarakteren vil være en muslimsk teenage pige, som altså bliver til superhelten 'Ms. Marvel'.

Film i 2023

Serien vil følge Kamala, en pakistansk-amerikansk highschool-elev, som elsker tegneserier. Hun drømmer om en dag selv at blive en superhelt, og særligt idoliserer hun Marvel-superhelten Captain Marvel.

Captain Marvel er også en kvindelig superhelt og spilles af Brie Larson. Filmen fik premiere i 2019, og der kommer en opfølger i 2023.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

'Captain Marvel' fra 2019. Foto: Presse/Marvel

'Ms. Marvel' blev første gang introduceret for Marvel-fans i 2013 i tegneserieformat. Denne gang var det den første muslimske karakter i tegneserieformatet. I 2014 fik karakteren sin egen serie.

Den unge superhelt bliver spillet af Iman Vellani og er en af de stærkeste helte i Marvel-universet. Serien, der får premiere på Disney + engang i juni, vil tage udgangspunkt i superheltens 'origin story' eller på dansk oprindelseshistorie.

Udtaler navn forkert

Ud over at man kommer til at se den unge superhelt bekæmpe ondskab, kommer serien også til at dreje sig om, hvordan det er at være et ungt muslimsk menneske i USA. I traileren ser man for eksempel, hvordan Kamalas klassekammerater udtaler hendes navn forkert.

- Det er ikke rigtigt de brune piger fra New Jersey, som redder verden, hører man blandt andet Kamala sige i traileren.

Mira C. Skadegård er forsker ved Aalborg Universitet og ekspert i repræsentation og diversitet inden for film og tv. Hun har hverken læst tegneserien eller set serien, så hun kan ikke kommentere serien konkret.

- Umiddelbart er repræsentation jo godt, lyder det fra forskeren.

- Men det kommer helt an på, hvordan repræsentationen er, fortsætter hun.

- Hvis der for eksempel er lavet helt overdrevene forskelle på folk, eller karakteren er en stor stereotyp, er det ikke godt for repræsentationen. Repræsentation handler om, at man skal afspejle befolkning, og det gør stereotyper sjældent.

Mira C. Skadegård forklarer dog, at Marvel de seneste år har arbejdet og forsøgt at have et repræsentativt 'cast'.

- Så mon ikke det også er gældende for denne serie? afslutter hun.

Det ser umiddelbart ud til, at Kamala får lov til at møde sit store idol, Captain Marvel, da hun står til at skulle optræde i den nye 'Captain Marvel'-film i 2023.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Før han blev præsident i Ukraine, var Volodomir Zelenskij komiker og havde hovedrollen i en stor komedieserie. Vi anmelder serien i Ekstra Bladets nye kultur-podcast 'Revolver'. Lyt med herunder eller i din podcast-app.