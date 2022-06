Aldrig set før

For første gang nogensinde har en Tom Cruise-film rundet en milliard dollars i omsætning.

'Top Gun: Maverick' passerede milepælen - som svarer til syv milliarder kroner - i løbet af søndagen.

Dermed tog det kun 31 dage at ramme milliarden, der fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det amerikanske hjemmemarked og resten af verden.

Allerede for knap to uger siden rundede 'Top Gun: Maverick' 800 millioner dollars, hvilket gjorde filmen til den største kassesucces for Cruise nogensinde.

Den 59-årige skuespiller, som har været i branchen i 40 år, har da også været utrættelig i forhold til pr-arbejdet, der blandt andet har sendt ham til San Diego, Mexico City, Japan, Cannes, London, Seoul og Barcelona.

'Top Gun: Maverick' har netop haft premiere i Sydkorea, hvor den strøg ind på en førsteplads med en omsætning på 13 millioner dollars i 478 biografer. I Japan ligger filmen nummer et for femte uge i streg, mens filmen kun er blevet overhalet af 'Elvis' i Storbritannien og Australien.

Med til historien hører også, at milliarden er nået uden de kinesiske og russiske markeder.

