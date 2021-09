Jakob Kjeldberg fortæller om, hvordan det var at optage 'Robinson Ekspeditionen' under corona.

For deltagerne i 'Robinson Ekspeditionen' handler det i høj grad om at sikre sig sejre i programmets mange konkurrencer og udfordringer, så deres hold får fordele og undgår at havne i Ørådet.

Og netop det har Hold Syd i årets 22. udgave af det populære realityprogram været exceptionelt gode til.

I sæsonens fjerde afsnit, der ruller over skærmen på TV3 mandag, slår holdet således rekorden i flest holdsejre i træk, da de vinder deres ottende konkurrence.

- Otte holdsejre i træk. Det er historie. Og uden at træde for meget på jer, kære venner (Hold Nord, red.), så betyder det også, at det er rekord for jer, lyder det fra Jacob Kjeldbjerg i programmet.

Hold Syd kan i aftenens afsnit bryste sig af at være det mest vindende hold i træk. Foto: TV3 / Janus Nielsen

Decmieret hold

Selvom Hold Nord flere gange har været tæt på at hive en sejr hjem i enten en kappestrid eller en dyst, har de ikke kunnet hamle op med de overlegne konkurrenter på Hold Syd.

Derfor er det også efterhånden et decimeret Hold Nord, der i mandagens afsnit må i Ørådet for fjerde gang for at sende en holdkammerat hjem.

Hold Nord har ikke just haft en blændende start og må få fjerde gang stemme en holdkammerat hjem. Foto: TV3 / Janus Nielsen

Hold Syd er dog heller ikke fuldt ud intakt, da allerede efter landstigningen måtte sige farvel til Asma, der brækkede lårbensknoglen efter et fald. I tredje afsnit måtte også deltageren Astrid forlade holdet efter en rygskade.

Hvordan det går videre for de to hold, og hvem der ender med at forlade 'Robinson Ekspeditionen' mandag, kan du følge på Viaplay og mandag klokken 20 på TV3.

Flere tidligere 'Robinson'-deltagere har fortalt om skader og følger fra tv-eventyret, der har givet dem mén for livet. Læs om det her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du se en række videointerviews med deltagere fra årets 'Robinson'.

Aldrig sket før: Skriver historie

Aldrig sket før: Skriver historie