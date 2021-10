Alec Baldwins kone bryder tavsheden

Hilaria Baldwin, der er gift med Alec Baldwin, er knust over Halyna Hutchins' tragiske død

For første gang siden hendes mand på ulykkelig vis affyrede skuddet, der dræbte filmfotografen Halyna Hutchins på settet til filmen 'Rust', sætter Alec Baldwins kone, Hilaria Baldwin, nu ord på sin sorg.

I et opslag, som hun har delt på Instagram, sender hun sine varmeste tanker til Halyna Hutchins' familie.

'Mit hjerte er hos Halyna. Hendes mand. Hendes søn. Deres familie og elskede. Og min Alec. Man siger, at der ingen ord findes, fordi det er umuligt at beskrive det chok og den smerte, som sådan et tragisk uheld fører med sig,' skriver hun i opslaget.

Hun tilføjer til slut tre ord:

'Hjertesorg. Tab. Støtte.'

Tilbudt støtte

Tidligere har også Alec Baldwins niece Hailey Bieber udtrykt sin sorg over den ulykke, hendes onkel på tragisk vis var skyld i, da han natten til fredag dansk tid affyrede skuddet.

Også Alec Baldwin selv har udtalt sig om tragedien.

63-årige Alec Baldwin og 37-årige Hilaria Baldwin har været gift siden 2012. Hilaria Baldwin er selvstændig yoga-instruktør. Foto: Ritzau Scanpix

'Der er ingen ord, der kan beskrive mit chok og min sorg over den tragiske ulykke, der dræbte Halyna Hutchins - en hustru, mor og dybt beundret kollega. Jeg samarbejder fuldt ud med politiet for at finde ud af, hvordan denne tragedie skete.'

'Jeg er i kontakt med hendes mand, og jeg har tilbudt min støtte til ham og hans familie. Mit hjerte er knust for hendes mand, deres søn, og alle der kendte og elskede Halyna,' har han skrevet i et opslag på Twitter.

Endnu er ingen blevet sigtet i sagen, som fortsat efterforskes af politiet.

