'Alene i vildmarken'-par går fra hinanden

De seneste uger har man kunnet følge det jyske kærestepar Ann Pedersen og Bjørn G. Nielsen i DR-programmet 'Alene i vildmarken', hvor de har kæmpet for overlevelse i den norske vildmark.

Nu kommer parret ikke længere til at dele oplevelser sammen, de er nemlig gået fra hinanden. Det skriver DR.

- Vildmarken er ikke årsagen til, at vi er gået fra hinanden. Det gik rigtig godt derude. Jeg tror, det skyldes, at vi kom hjem, og hverdagen - og de problemer, der følger med der - ramte, siger Bjørn til DR.

Parret gik fra hinanden i slutningen af februar efter at have dannet par i tre år.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ann bruddet og fortæller, at vildmarken ikke har noget at gøre med deres beslutning om at gå hver til sit.

- Vi har det helt fint sammen, men da vi kommer hjem til hverdagen fandt vi ud af i fællesskab, at vi ville noget forskelligt med vores liv, ikke det vi laver i fritiden, men karriere mæssigt og så var vi nok lidt for forskellige i form af, hvordan man kommunikerer sammen om tingene. Men vi har stadig oplevelsen sammen, siger Ann Pedersen.

De skød en del

De var det næstsidste par, der var tilbage i konkurrencen, og måtte se sig slået af Emil Fammé Hansen, 23, og Nicklas Flenø Mikaelsen, 24, der overlevede 32 dage i den norske vildmark.

Men måtte forlade programmet, da der var jægere på eljagt i området, der gjorde det usikkert for parret at fortsætte.

- Det var en oplevelse for livet, den blev så bare ødelagt af de jægere, der var der konstant. Vi var trætte af, at der gik jægere rundt og skød omkring os. Vi havde ikke noget sikkerhedsudstyr på, og de skød en del skud afsted i løbet af den uge, de gik der fra solopgang til solnedgang, siger Ann Pedersen.

- Vi ville godt have taget sejren med hjem, men hvis det skal gå på kompromis med, at man ikke kan rundt uden at frygte for ens liv, er det ikke det værd.

Ann Pedersen fortæller til Ekstra Bladet, at de følte sig som dyr i zoologisk have, fordi folk gik rundt med kikkerter omkring dem.

Derfor valgte parret at forlade programmet på deres delmål, som var 30 dage.

- Men jeg helt sikkert til Norge igen, nok bare med en riffel selv næste gang, siger Ann Pedersen, der selv jæger til dagligt.

