Alt ændret i sidste øjeblik

Silas Holst besluttede sig for at ændre parrets koreografi med meget kort varsel

Der har været fart på i træningslokalet hos tv-vært Lise Rønne og hendes partner Silas Holst under forberedelserne til fredagens 'Vild med dans'.

For ikke nok med, at Lise Rønne skulle lære at danse cha cha cha, så besluttede Silas Holst sig også for at ændre parrets koreografi bare en dag inden, de skulle stå på scenen i 'Vild med dans'-studierne.

Det fortæller parret, da Ekstra Bladet møder dem umiddelbart efter fredagens afgørelse, hvor de gik direkte videre til næste fredag.

- Det kan jeg godt lide sådan noget. Jeg har meget svært ved at koncentrere mig i lang tid om det samme, lød det fra Silas Holst, der fortsatte:

- Og det kan jo godt nogle gange blive en udfordring for min egen koncentrationsevne, og så føler jeg pludselig, at jeg får en god idé, og så er jeg nødt til at gøre det, og jeg kan ikke slippe det, sagde han videre.

For Lise Rønne har cha cha cha været svær at lære. Foto: Jonathan Damslund

Sker tit

Ifølge Lise Rønne er hun dog efterhånden blevet vant til, at Silas Holst ændrer dansen i sidste øjeblik.

- Det er ikke en engangsforestilling. Han gør det hver uge, sagde hun med et smil og blev suppleret af Silas Holst:

- Jeg gør det ikke for at forvirre. Jeg gør det for at optimere noget, sagde han og fortsatte:

- Når man har lavet grundarbejdet, så begynder hjernen at komme med ekstra lag af sjove ting. Det er lidt ligesom simremad. Det handler om hele tiden at putte en ny ingrediens i, og så får det en ny smag, og man ved ikke, hvor man havner.

Parret var glade og lettede over, at de er videre i konkurrencen. Foto: Jonathan Damslund

Svær uge

Selvom parret fik flotte point af dommerne og gik sikkert videre til næste fredag, lagde især Lise Rønne ikke skjul på, at hun var glad for, at hun og Silas Holst nu går en ny uge og ikke mindst en ny dans i møde.

- Jeg har faktisk aldrig været så lettet for at lægge en uge bag mig, som jeg har været i denne uge, sagde Lise Rønne ærligt og fortsatte:

- Jeg føler, at jeg har haft konstant hjertebanken. Tredobbelt tempo hele ugen. Jeg synes, det har været virkelig svært.

Parret gik sikkert videre til næste fredag til trods for en række udfordringer. Foto: Jonathan Damslund

- Hvorfor har det været så svært sammenlignet med de andre uger?

- Det er en ny form for dans. Der er mange lag i den. Man føler, man har fat i seks lag, men så har man ikke fat i det syvende, og så rutscher det rundt. Jeg synes, det har været svært. Så jeg er vildt glad og lettet lige nu, sagde hun videre.

