Alt, alt for sexet

Kan en tegneseriefigur i en film målrettet børn blive for sexet?

Bestemt. Det mener instruktøren på den kommende efterfølger til gigantsuccesen 'Space Jam' fra 1996 i hvert fald. Malcolm D. Lee så først den oprindelige 'Space Jam' i 2019, hvor der i den grad var sparket til talentfulde Lola Bunnys kvindelige former.

Men der er sket meget på 25 år, og vi lever i en anden tid. Det understreger Lee i et interview med Entertainment Weekly, hvor han fortæller, at han var ladt forbløffet tilbage, da han så, hvor 'utroligt seksualiseret' Lola havde været i 1996.

- Dette er 2021. Det er vigtigt, at vi viser nogle autentiske, stærke og dygtige kvindelige karakterer, siger han.

Og hvad er der så kommet ud af det? Jovist, bedøm selv herunder:

Bliver nysgerrig

Ændringen har allerede skabt latter på sociale medier:

'En scene fra 'Space Jam 2': LeBron James: hej Lola, du gør ingen liderlig. Jeg respekterer dig for dine basketball-evner. Lola Bunny: Tak', skriver komikeren Rajat Suresh.

'Af en eller anden årsag gjorde dette mig nysgerrig på, hvordan Jessica Rabbit vil se ud, når 'Roger Rabbit 2' kommer', skriver Avian.

Instruktør afslører: Populær tegnefilm får måske lesbisk hovedperson

Den nye udgave har fået navnet 'Space Jam: A New Legacy' og forventes at få verdenspremiere til juli. Her vil man se, at basketstjernen LeBron James erstatter Michael Jordan, og det er tydeligvis en ære for James.

- Jeg havde det der wauw-øjeblik, hvor jeg tænkte 'Gud, jeg gør det her. Jeg filmer 'Space Jam', siger LeBron James til Entertainment Weekly om øjeblikket, hvor han tog Tune Squad-trøjen over hovedet første gang.