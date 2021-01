ALT det nye: Det kan du streame i januar

Januar 2021 går næppe over i historien som en usædvanlig underholdende måned på streaming-fronten. Premiererne er mange, men det er småt med perlerne.

På Netflix kan du blandt andet kommet med tilbage til de festlige 1980'ere i dokumentaren 'Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy', og så går jagten ind på seriemorderen Night Stalker, der terroriserede Los Angeles i 1985.

Viaplay byder på en ny sæson af 'Lykkebugten', discovery+ har premiere på sæson tre af 'Forbrydelser der rystede Danmark', og på Disney+ dukker superhelte op i en klassisk tv-serie i 'WandaVision'.

Og så ender Muhammad Ali som den store stjerne på en magisk aften i 1964 i 'One Night in Miami ...' på Amazon Prime Video.

Her får du overblikket over alle streaming-nyhederne i januar.

JANUAR PÅ NETFLIX 1. januar The Minimalists: Less Is Now

Headspace Guide to Meditation

Cobra Kai, sæson 3 Cobra Kai, sæson 3. Foto: Netflix 5. januar Historien om bandeord 6. januar Surviving Death 7. januar Pieces of a Woman 8. januar Pretend It's a City

Stuck Apart 11. januar Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy. Foto: Netflix 13. januar Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer 15. januar Outside the Wire

Disenchantment Disenchantment. Foto: Netflix 22. januar The White Tiger 27. januar 50M2 29. januar We Are: The Brooklyn Saints

JANUAR PÅ DISNEY+ 1. januar 700 hajer

Store hajer styrer

Altædende hajer

Den kæmpe hammerhaj

Sare E Marti: Il Film

Alaskas dyrereddere, sæson 1

Disney Coop og Cami spørger verden, sæson 2

Jorden kalder Ned, sæson 1

Once Upon a Time, sæson 1-7

Soy Luna, sæson 2 Alaskas dyrereddere, sæson 1. Foto: Disney 8. januar Spioner på missioner

Bunk'd, sæson 4

Marvel Studios: Legends, sæson 1

Den ultimative superbill, sæson 1

Vampyrina, sæson 2

Agents of S.H.I.E.L.D., sæson 7 Agents of S.H.I.E.L.D., sæson 7. Foto: Disney 15. januar The Art of Racing in the Rain

Dr. Dolittle 3

Zombies 2

Descendants: De ondes verden, sæson 1-2

Runaways sæson 3

WandaVision, sæson 1 WandaVision. Foto: Disney 22. januar Manolos magiske rejse

Drumline

På sporet af Amelia Earhart

Det vilde Uganda

Flicka 2

Dalmatinervej 101, sæson 1

Pixar Popcorn, sæson 1 29. januar Flicka – Bedste Venner

I WandaVision kan du opleve to karakterer med superkræfter, der lever det ideelle forstadsliv. Men ikke alt er, som det skal være. Der er premiere på Disney+ 15. januar. Video: Disney

JANUAR PÅ HBO NORDIC 1. januar Venner, sæson 1-10 8. januar A Discovery of Witches, sæson 2 11. januar Tiger Tiger. Foto: HBO 18. januar Real Time with Bill Maher, sæson 19 19. januar Batwoman, sæson 2

All American, sæson 3 Batwoman, sæson 2. Foto: HBO 22. januar Legacies, sæson 3 23. januar Painting with John 25. januar Euphoria special Vis mere Luk

Ny dokumentar-serie i to dele kaster lys over golffænomenet Tiger Woods og hele hans karriere samt skandalen, der fældede ham. Dokumentaren indeholder helt nye optagelser og afslørende interviews med nogle af dem, der kender Tiger Woods bedst. Der er premiere på HBO Nordic 11. januar. Video: HBO

JANUAR PÅ C MORE 1. januar Law & Order: Criminal Intent

Beck #41 - Døden i Samarra

Parasite

Escape From New York

Trainwreck 4. januar Killerman 5. januar An Inconvenient Sequel

Drømmebyggerne

Baker and the Beauty 6. januar A Hidden Life 7. januar Krudttønden 8. januar Drømmebyggerne 11. januar Blood 12. januar Wish Upon 14. januar Ma 15. januar Banana Split

We Need To Talk About A.I. 19. januar Valerian and the City of a Thousand Planets Valerian and the City of a Thousand Planets. 20. januar Lasse-Maja 21. januar Limetown 22. januar Pelle Haleløs 26. januar Atomic Blonde 27. januar Attenti al gorilla 29. januar Five Feet Apart

Shazam!

JANUAR PÅ VIAPLAY 1. januar Dolittle

The Kelly Gang

Single Parents, sæson 2

Bob's Burger, sæson 10

Gossip Girl, sæson 1-6 2. januar Tunnelen 4. januar Black Sails, sæson 2-4 6. januar South Park, sæson 24 8. januar The Operative 9. januar Cats 11. januar Criminal Minds, sæson 1-15 15. januar Jexi 16. januar Endings, Beginnings 17. januar Vida, sæson 1 19. januar Lykkebugten, sæson 2 Lykkebugten, sæson 2. Foto: Pär Bäckstrand/Viaplay 22. januar The Invisible Man 24. januar The Dresden Files, sæson 1

The Girlfriend Experience, sæson 2

Flesh and Bone, sæson 1

Rosemary's Baby, sæson 1-6

Da Cecilias voldelige mand tager livet af sig, mistænker hun, at selvmordet ikke er ægte. Pludselig er hun forfulgt af noget - eller nogen - ingen kan se. Se traileren for 'The Invisible Man' her, hvis du tør. Filmen har premiere på Viaplay 22. januar. Video: Universal

JANUAR PÅ DISCOVERY+ 1. januar Moonshiners, sæson 10 5. januar Den Kongelige Livgarde, sæson 2 Den kongelige livgarde, sæson 2. Foto: Krestine Havemann/Discovery 6. januar Forbrydelser der rystede Danmark, sæson 3 7. januar Jaget vildt 11. januar Basic Bitch (Stack)

JANUAR PÅ TV 2 PLAY 4. januar Jespers nye liv

Smæk for skillingen

Umage 6. januar Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

'One Night in Miami ...' er en film om en magisk aften i 1964, hvor Cassius Clay, som kort efter blev til Muhammad Ali, leverede en kæmpe overraskelse og besejrede sværvægtsmester Sonny Liston. Sejren blev fejret med vennerne Malcolm X, Sam Cooke og Jim Brown. 'One Night in Miami ...' har premiere på Amazon Prime Video 15. januar. Her kan du se traileren for filmen. Video: Amazon Studios

Du kan selvfølgelig også stadig nå at streame alt det bedste fra nytåret, som fik os igennem 1. januar.