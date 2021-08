Alt for dyr: DR parkerer dramasatsning

En stort anlagt tv-serie om Leonora Christina Ulfeldt - datter af kong Christian 4. og fængslet i 22 år - skulle have fulgt efter DR-dramaer som 'Borgen', 'Rejseholdet' og 'Arvingerne'.

Men ambitionerne hænger simpelthen ikke sammen med økonomien. Samtidig har det vist sig vanskeligt at få de nødvendige erfarne kræfter ind til at styre en produktion af den kaliber sikkert i mål.

Derfor sættes produktionen på pause. Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

- Vi har truffet denne svære beslutning, inden vi gik i gang med at optage. Jeg forstår virkelig godt, hvis det for nogen virker som en voldsom beslutning, ikke mindst alle de mange gode folk der har arbejdet med serien, siger DR's dramachef, Christian Rank, i pressemeddelelsen.

- Jeg er mere end nogen ked af, at det er endt sådan. Men hvis projektet skal have mulighed for at overleve, er det nødvendigt med både en holdbar økonomi og de nødvendige produktionsmæssige forhold.

De involverede i produktionen er orienteret, ligesom DR overholder sine forpligtelser, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Serien skulle være rullet over skærmen i 2024. Den skulle tage afsæt i den konflikt, kongedatteren havde med sin bror kong Frederik 3. og hans hustru, dronning Sophie Amalie.

Leonora Christina Ulfeldt sad fængslet 22 år i Blåtårn på Københavns Slot mistænkt for meddelagtighed i ægtefællen Corfitz Ulfeldts forræderi.

Parret var blandt de mest mægtige i landet, indtil Leonora Christina Ulfeldts bror overtog tronen efter kong Christian 4.s død.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I 2018 betød besparelser store ændringer ved DR.