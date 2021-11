Alvorlig anklage: Pillede bevidst ved våbnet

Hannah Gutierrez-Reed var ansvarlig for at håndtere det våben, som Alec Baldwin på tragisk vis skød og dræbte en kollega med på filmsettet til 'Rust'.

Kort efter hændelsen lød det fra politiet, at der muligvis ville komme sigtelser i sagen, hvorfor våbeninspektøren anskaffede sig to advokater.

Dengang insisterede advokaterne Jason Bowles og Robert Gorence på, at deres klient havde tjekket våbnet grundigt forinden og sikret sig, at det ikke var skarpladt.

Nu lyder der en kontroversiel udmelding fra de to advokater, der antyder, at nogen på filmsettet med vilje har placeret ægte patroner i våbnet.

Det skriver TMZ.

I et interview hos Today forklarer de, at deres klient ladede rekvisit-pistolen med patroner fra en æske hvorpå, der stod 'dummy rounds' (falske patroner red.), som hun efter alt at dømme ikke burde have grund til at tvivle på. Derfor mener de to advokater, at nogen må have byttet de falske patroner ud med ægte.

- Vi antager, at nogen må have puttet ægte patroner i den æske. Og den person må have haft det formål at gøre skade. Der er ingen anden grund til at erstatte de falske patroner.

Det var en tydelig påvirket Alec Baldwin, der blev fotograferet, efter politiet havde afhørt ham efter den tragiske hændelse. Foto: Jim Weber/The New Mexican

'De var utilfredse'

Til spørgsmålet om, hvem der skulle have motivet til at gøre således, påpeger advokaterne nogle angiveligt utilfredse folk på settet.

- Jeg tror, at dem der kunne finde på at gøre sådan har ville sabotere filmsettet for at bevise en pointe og fortælle, at de er utilfredse. Vi ved, at folk udvandrede fra settet dagen før, fordi de var vrede over at arbejde 13 timer om dagen uden at få noget sted at sove i nærheden.

Journalisten spørger derefter, om advokaterne mener, at det er samme filmfolk, som bevidst har pillet ved rekvisitterne.

- Jeg tror ikke, at du kan udelade nogen på nuværende tidspunkt. [...] Vi har en tidsramme mellem kl 11 og 13 den dag, hvor våbene til tider var uden opsyn. Så der har været mulighed for at pille ved dem.

Politiet er stadig i gang med deres efterforskning i sagen, og der er på nuværende tidspunkt ingen, der er sigtet.

