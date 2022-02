Alvorlig kritik af TV 2 i Dorph-sag

En klager indgav i februar 2021 en klage til Datatilsynet over, at hans oplysninger var blevet behandlet i en advokatundersøgelse, der havde til formål at afdække sager om krænkende handlinger.

Den sag har nu ført til, at både TV 2 og advokatvirksomheden Norrbom Vinding får alvorlig kritik af Datatilsynet.

Det oplyser Datatilsynet i en pressemeddelelse. Da sagen er af principiel karakter, blev den ifølge pressemeddelelsen afgjort af Datarådet, som har højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen i spidsen.

Her skriver de, at det var helt legitimt at iværksætte undersøgelsen, men at den var tilrettelagt på en sådan måde, at der kunne indberettes oplysninger om blandt andet seksuelle forhold, som er følsomme oplysninger.

TV 2 og Norrbom Vinding havde imidlertid ikke begrænset indsamlingen af oplysninger på en sådan måde, at de havde 'den fornødne sikkerhed for, at de kunne behandle de indsamlede følsomme oplysninger', lyder det i pressemeddelelsen.

Samtidig får de kritik for ikke at have levet op til oplysningspligten, hvori de har pligt til at gøre folk opmærksomme på, at deres oplysninger behandles. Der skal både oplyses om hvorfor og hvordan, man behandler oplysningerne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med TV 2, men det ønsker de ikke. De henviser i stedet til nogle skriftlige citater, de selv har udgivet:

- Vi må konstatere, at Datatilsynet finder anledning til at udtale alvorlig kritik af den måde, den indledende indberetningsordning var tilrettelagt på, samt iagttagelsen af oplysningspligten. Vi tager selvfølgelig kritikken til efterretning.

Vi har i dag haft et møde med advokatfirmaet Norrbom Vinding, som har stået for designet af vores undersøgelse, og det er åbenlyst, at der er kritikpunkter, som man skal tage ved lære af, siger administrerende direktør Anne Stig Christensen.

Dorph klagede

Undersøgelsen på TV 2 førte blandt andet til, at den profilerede vært Jes Dorph-Petersen blev fyret fra kanalen.

Han indgav i februar 2021 en klage til Datatilsynet over behandlingen af sine oplysninger i forbindelse med undersøgelsen.

Ifølge Fagbladet Journalisten er det netop Jes Dorph-Petersens sag, der er nået til afgørelsen her. Og det bekræfter hovedpersonen også selv over for Ekstra Bladet.

- Det er meget, meget glædeligt, at der er rettet en alvorlig kritik – som jo er Datatilsynets egne ord – af TV 2 og Norrbom Vinding og den proces, de har ført mig igennem. Foreløbigt kan jeg se, at reglerne er overtrådt på tre meget alvorlige punkter – både med tilrettelæggelsen af undersøgelsen, indsamlingen af personoplysninger og den manglende underretning, siger han.

- De har fået ret i, at de gerne måtte starte en undersøgelse af kulturen på en arbejdsplads – og jeg har heller ikke sagt andet – men de må bare ikke gøre det på den måde, de har gjort mod mig.

Jes Dorph-Petersen modtog selv afgørelsen i morges, men skal nu lige gennemlæse den og vende sagen med sine jurister, inden han vurderer, hvad næste skridt skal være.

- Nu skal jeg lige puste ud og slappe af i aften. Denne sag har fyldt mit liv i 14 måneder, og sagen har ligget i Datatilsynet i næsten et år. Så det er en lettelse bare at få en afgørelse – og jeg er lettet over, at de reelt giver mig medhold.

Også advokatfirmaet Norrbom Vinding har reageret på afgørelsen i en pressemeddelelse:

- I forhold til oplysningspligten har vi noteret os, at Datatilsynet finder, at dette skulle have været tilrettelagt på anden vis. I forhold til undersøgelsesforløbet er det første gang, Datatilsynet tager stilling til tilrettelæggelsen af undersøgelser på dette område, og vi er overraskede over kritikken.

- Vi vil nu nærlæse afgørelsen og gå i dialog med brancheorganisationen Danske Advokater og Datatilsynet om afgørelsens betydning for de eksisterende vejledninger på området og tilrettelæggelsen af fremtidige undersøgelsesforløb, lyder det fra advokat Yvonne Frederiksen.