Amalie Dollerup efter chokmelding: - Det er fantastisk

Skuespilleren mener, at der bør fokuseres på at sige 'hurra' snarere end at begræde 'Badehotellet's stop efter sidste og 10. sæson i 2024, fordi det er så unikt et eventyr, der slutter, og som har gjort hende 'voksen'. Se video herunder

Når 10. og sidste sæson af succes-serien 'Badehotellet' er i kassen, og senere vises på TV 2 i 2024, er en æra i dansk tv-historie forbi.

Seerne har været i oprør over beslutningen om at stoppe føljetonen, mens legen er god, mens 'Badehotellet'-skuespillerne Peter Hesse Overgaard, Birthe Neumann og Sonja Oppenhagen direkte adspurgt er dybt berørte over, at det snart er slut, fordi serien er så karriere-definerende.

Det påvirker dog ikke en af 'Badehotellet's andre bærende kræfter, Amalie Dollerup, på helt samme måde som i tilfældet seere og de nævnte medskuespillere.

Det skal fejres

Hun mener således tværtimod, at der er grund til at fejre seriens triumftog, fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger hende ved gallapremieren på den nye serie på Discovery+, 'Dopamin', som hun også spiller en af hovedrollerne i.

- Jeg synes, at 10 sæsoner jo er helt vildt. Det er fantastisk, at have lavet så mange sæsoner. Hvilken anden serie i Danmark har gjort det? Det er for sindssygt. Vi startede med den første sæson, hvor alle anmelderne, inklusive Ekstra Bladet, bare jordede det. Ingen, i hvert fald i den stabel, troede på det, men så har vi haft publikum med os, og nu står vi her og skal lave en 10. sæson næste år. Jeg synes bare, vi skal sige 'hurra' og hvor er det fantastisk, at vi har gjort det, lyder det fra 35-årige Amalie Dollerup.,

Hun blev landskendt som barneskuespiller i 'Strisser på Samsø', der kørte fra 1997-1998 på TV 2 med Lars Bom i hovedrollen, og i 'Kun en pige' fra 1995, hvor hun spillede den unge Lise Nørgaard.

Dollerup er dog fortsat en relativt ung skuespiller, som blev uddannet på skuespillerskolen ved Aarhus Teater så sent som i 2010.

Tv-dage på rygraden

Derfor har 'Badehotellet', som startede med sæson 1 tre år efter i 2013, da også været med til at præge hende som skuespiller og gøre hende 'voksen', mener Amalie Dollerup:

- Jeg har fået en kæmpe erfaring. Jeg har fået så mange tv-dage på rygraden. Jeg er selvfølgelig vokset som skuespiller og som menneske også, og jeg er blevet voksen samtidig med, at 'Badehotellet' har kørt.

- Det betyder også, at jeg kan lave 'Dopamin' og stå til en premiere og tænke 'jeg har gjort det skidegodt'. Vi har knoklet, og har forhåbentlig lavet en rigtig god historie. Det havde jeg ikke kunnet, hvis ikke jeg havde haft rutinen og erfaringen fra og med 'Badehotellet' - det er helt sikkert, siger Amalie Dollerup.