Amalie i nyt tv-program: Ville ikke møde de andre

Amalie lægger i programmet ikke skjul på, at 'Paradise Hotel' kom til at have stor betydning for hende, og det var også derfor, hun takkede ja til at medvirke.

I dag kan hun dog godt se, at hun var meget ung.

- Når jeg sidder her 11 år senere, har jeg lyst til at gå ind og beskytte den unge Amalie, der sidder der. Men det jo livets gang, at man skal ud for nogle situationer for at vokse og blive stærk, og så er det her jo bare røget på tv, siger hun.

- Er du ked af, at du var så ung, da du stillede op?

- Overhovedet ikke. Jeg har slet ikke fortrudt, at jeg var med i det program. Det var jo startskuddet for mig, og det var trods alt nogle fede måneder på det hotel. Og hvornår skulle man ellers være med i det program?