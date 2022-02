Amalie: - Jeg er bare for god til dem

Six Chair Challenge blev slutningen på 'X Factor' for den unger sangerinde, men startskuddet på en ny drøm

- Jeg er bare for god til dem!

Med disse ord forlod 16-årige Amalie fredag aften 'X Factor, efter dommer Kwamie Liv havde sendt det unge sangtalent ud af Six Chair Challenge.

Endnu en gang stillede Amalie op med en sang, som hun selv har skrevet, men 'Like a Woman' overbeviste altså ikke Kwamie Liv om, at hun skulle med videre til bootcamp.

Amalie fik dog masser af rosende ord med på vejen. Hun blev blandt andet kaldt for solstråle, og så mente Kwamie Liv, at hun besidder intet mindre end stjernekvalitet.

- Det er ingen hemmelighed, at du har en lille del af mit hjerte, indledte Kwamie Liv.

- Jeg vil sige lige præcis sådan en som dig, der kan det, du kan, dig kommer vi til at høre mere til uanset hvad. Så det bliver det for nu. Men jeg ved, at vi kommer til at høre rigtig meget mere fra dig, var dommerens konklusion efter transkønnede Amalies præstation på scenen.

Og Amalie har i den grad planer om, at vi skal høre mere til hende, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Om end det var en kort deltagelse i 'X Factor', er hun mere afklaret end nogensinde om, at musikken skal være hendes fremtid.

- Det er klart musikken, jeg skal gå med. Da jeg kom på tv, var jeg lidt mere flydende i, hvad jeg skulle, siger Amalie, der inden tv-eventyret drømte om at blive socialrådgiver. Den drøm er skudt til hjørne.

- Jeg vil satse alt på musik, og jeg skal til optagelsesprøve på en musikskole i Odense om en måned. Det er et treårigt skoleforløb, og jeg håber, at jeg derefter kan komme ind på konservatoriet i København, siger Amalie.

- Når jeg går på gaden, får folk store øjne. Jeg har brunt har nu - i 'X Factor' var jeg blond. Det ser ud som om, at folk tænker ... er det mon hende?? siger Amalie. Foto: Maria Viki Nielsen

Siden hun var på tv første gang til audition, har hun tydeligt mærket en interesse for hendes musik.

- Jeg har fået så mange søde beskeder på Facebook og Instagram. Folk, der håber, at min sang fra audition snart bliver udgivet. De er blevet inspireret af den, siger hun.

- Er det på trapperne, at den kommer?

- Helt klart. Det arbejder jeg ihærdigt på, siger hun uden tøven.

Du kan se her, hvordan Amalie fejede benene væk under dommerne til audition med sit eget nummer, 'Ensom'.