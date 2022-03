Amazon køber gigant for 57 milliarder

Amazon har købt produktionsselskabet MGM for et beløb, der ifølge CNN er 8,5 milliarder dollars - eller 57 milliarder kroner

Amazon har torsdag færdiggjort opkøbet af produktionsselskabet MGM. Det oplyser de to selskaber i en fælles udtalelse.

Købet betyder blandt andet, at Amazon sikrer sig rettighederne til James Bond- og Rocky-filmene. I alt betyder handlen, at Amazon får tilføjet omkring 4000 film og 17.000 tv-afsnit til dens streamingtjeneste Amazon Prime Video.

Ifølge CNN har det kostet Amazon 8,5 milliarder dollars at købe MGM, hvilket svarer til 57 milliarder danske kroner.

MGM står for Metro Goldwyn Mayer, og mange vil nok huske dem for deres ikoniske logo af en løve, som brøler.

- MGM har en næsten århundrede-lang tradition for at producere exceptionel underholdning, og ligesom dem er vi opsatte på at levere en bred palette af originale film og tv-serie til et globalt publikum, siger Mike Hopkins, som er Senior Vice President hos Prime Video.

Købet har været længe undervejs, men de har nu opnået godkendelse hos diverse konkurrencestyrelser, og derfor er det nu endeligt gennemført.

