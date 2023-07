Amerikansk hit-serie topper Emmy-nomineringerne

Emmy Awards er Tv-branchens svar på Oscar-uddelingen, som i år kan fejre 75-års jubilæum.

De nominerede til Award-showet blev offentliggjort onsdag morgen, og der er flere velkendte serier i blandt.

Den amerikanske hit-serie 'Succession' af instruktøren Jesse Armstrong topper listen med hele 27 Emmy-nomineringer.

Lige efter følger serien 'The Last of Us' med 24 nomineringer, samt 'The White Lotus' med 23 nomoneringer.

Også sidste år var Succession den helt store succes, da HBO Max-succesen løb med 25 nomineringer. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

Årets 'Succession'-sæson, der var hit-seriens fjerde og sidste, handler om en familievirksonhed, hvor familiemedlemmerne kæmper om at nå til tops i familiens medie- og underholdningskonglomerat.

Serien 'Succession' er efterhånden vant til at dominere ved Emmy-showet, som serien har vundet to gange tidligere.

Serien vandt for bedste dramaserie sidste år, og løb også med den fornemme pris tilbage i 2020.

Det sidste afsnit i seriens afsluttende sæson blev da også set af næsten tre millioner, da afsnittet havde premiere på HBO Max.

'Succession' er igen i år nomineret i hovedkategorien som bedste dramaserie. Dermed kan Succession vinde den prestigefyldte pris for tredje gang.

Emmy-showet bliver afholdt 18. september i Los Angeles.



Her er de ni serier med flest nomineringer:

1. 'Succession', 27 nomineringe

2. 'The Last of Us', 24 nomineringer

3. 'The White Lotus', 23 nomineringer.

4. 'Ted Lasso', 22 nomineringer.

5. 'The Marvelous Mrs Maisel', 14 nomineringer.

6. 'The Bear, Beef og Dahmer', 13 nomineringer.

7. 'Wednesday', 12 nomineringer.