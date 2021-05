Amerikansk tv-deltager anholdt efter drab

I 2019 var Jeffrey McWilliams restaurant i problemer, og derfor fik han besøg af Robert Irvine og resten af tv-holdet bag Food Network-programmet 'Restaurant Impossible', som de danske seerne kan se på Kanal 5 og discovery+. Nu er det ham selv, der er i store problemer.

I sidste uge blev han anholdt af politiet i Columbia, Missouri, der mener, han spillede en rolle i en drabssag fra 2017. Det skriver flere medier - heriblandt Deadline og lokalmediet Missourian.

28-årige McWilliams, der driver familierestauranten McLank's, er blevet sigtet for røveri samt mord af anden grad. Derudover er han blevet sigtet for at begå en forbrydelse, mens han var bevæbnet.

Det siger loven: Loven i Missouri dækker - som flere andre amerikanske stater - over mord i både første og anden grad. Første grad, der straffes med dødsstraf eller livstid i fængslet, bruges, hvis man vurderer, at personen havde til hensigt at slå ihjel. Anden grad er dækker over to forskellige muligheder: - Hvis man er skyld i en anden persons død, eller hvis man er årsagen til en anden persons død, fordi man har forårsaget alvorlige skader på personen. - Eller hvis man begår eller forsøger at begå en alvorlig forbrydelse og i den forbindelse - eller i flugten efter - slår en anden person ihjel.

Jeffrey McWilliams er ifølge lokalmediet blot den seneste i rækken af flere anholdelser i forbindelse med drabet af Augustus Roberts i 2017.

Dengang blev politiet kaldt ud til et boligkvarter i Columbia, Missouri på grund af en mistænkelig person i området. Her fandt politiet Roberts bevidstløs, og han blev af ambulancefolk erklæret død på stedet.

Politiets teori har siden været, at han blev slået ihjel under et røveri, der trak tråde til et større netværk af narkohandlere, som Roberts havde relation til. Sammen med FBI har de siden efterforsket netværket og foretaget flere anholdelser.

Ifølge Missourian blev Jeffrey McWilliams fældet af dna-beviser, teleoplysninger samt et tip fra en af politiets meddelere.

Retsdokumenterne viser ifølge medierne, at Jeffrey McWilliams angiveligt begik indbrud hos Roberts sammen med to andre. Men her gik noget altså galt, og 28-årige Roberts mistede livet.

Ifølge Deadline var der sidste år rygter om, at 'Restaurant Impossible' igen skulle besøge McLanks og hjælpe med at få forretningen på benene igen efter coronakrisen. Men det er nok tvivlsomt, om det program nu bliver til noget.

Jeffrey McWilliams er i øjeblikket varetægtsfængslet uden mulighed for kaution.