Amok efter 'samtykkeerklæring' på DR

Det virkede ellers til, at stemningen stadig var god, efter Morten i seneste afsnit af 'Gift ved første blik' bragte en samtykkeerklæring på banen mellem ham og hustruen Mette.

Morten prøvede at få samtalen om eventuel sex i fremtiden på banen, og derfor havde han taget en samtykkeerklæring med, der kunne hjælpe Mette med at vælge, hvad hun synes ville være i orden.

Mens det står på, griner de to over situationen, men det er de altså alene om.

På de sociale medier er der nemlig ingen tvivl om, at folk mener, det var helt forrykt, at Morten bragte erklæringen i spil for at tale om parrets eventuelle samvær.

'RIV DEN KONTRAKT OVER. SPARK HAM I SKRIDTET!', skriver en.

'"Det er gak og løjer". Nej, Mette, han mener det. Og selv hvis det var en joke, så var det en fucking nederen en af slagsen', skriver en anden.

'Jeg kan ikke være i hans idé om samtykke. For helvede din midaldrende klaphat af en mand! Du fatter nul og en skid', i stemmer en tredje.

'Morten ..... NEJ MORTEN! det... hun skal ikke sætte kryds?! I har kendt hinanden i 48 timer?! nejnejnejnejnej. Jeg bliver aldrig mig selv igen', lyder det fra en fjerde.

Var bare en joke

Til Ekstra Bladet har Morten selv fortalt, at der var tale om en joke, da han bad Mette krydse af.

- Som hun meget rammende sagde i programmet, så var det Mortens gak og løj. Og det var præcis, hvad det var, siger Morten Stokholm til Ekstra Bladet om episoden og fortsætter:

- Men det er på ingen måde en joke! Jeg mener helt oprigtigt, at det er vigtigt at få afstemt forventninger i alle aldre. Måske er det lettere at tale om sine grænser, når man har den alder, Mette og jeg har. Men som far til to teenage-børn, så mener jeg helt ærligt, at det er vigtigt at tale om grænser. Af alle slags - også de seksuelle.

Og selvom der kom mange kommentarer, er Morten stadig tilfreds med at have talt om samtykke på tv.

- Hvis man ikke kan tåle kommentarerne, så skal man holde sin mund. Jeg havde muligheden, og jeg er glad for at jeg gjorde det, fortæller han.

Intet pres eller problem

Også hustruen Mette fortæller til Ekstra Bladet, at der bare var tale om sjov og ballade.

- Jeg havde det helt fint med, at vi talte om det. Vi havde forinden talt om sex, og vi havde bare en jargon, hvor vi nemt kunne tale om alt. Jeg var egentlig blot lidt tilbageholden om at filme det, fordi selvom det var sjovt, mens det stod på, så ved man jo ikke, hvordan andre opfatter det. Jeg ville gerne tage hensyn til mine tre børn, som måske ikke synes om, at jeg berørte det emne. Der er jo heller ikke nogen garanti for, hvordan det klippes sammen, og lige her gad jeg ikke misforstås eller blive udstillet, fordi det måske ikke gav mening for seerne, som det gjorde for os, fortæller hun.

Mette fortæller, at hun gik med til at snakke om emnet foran kameraet, fordi Morten gerne ville belyse det med erklæringen.

- Det var et sjovt indslag. Vi synes begge to, at det kan blive lidt fjollet, hvis der rent faktisk er behov for en erklæring, men vi ved jo også godt, at det handler om mere end det.

- Gør I ikke grin med samtykkelovgivningen, når I taler om den på den måde?

- Nej, det synes jeg ikke, vi gjorde. Det her er bare et eksempel på, hvordan vi talte om alt.

De mange hadefulde kommentarer er heller ikke noget, der kan ramme Mette.

- Jeg har læst kommentarer på begge sider, og det preller lidt af på mig. Jeg kan ikke helt forstå, at man kan få sig selv til at skrive sådan om andre mennesker, men det er ikke noget, der går mig på.

Mette Nielsen vil gerne slå fast, at hun på ingen måde følte sig presset til at tale om emnet med Morten, og at hun mener, programmet er klippet helt, som virkeligheden var.

