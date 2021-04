Amok på scenen: - Jeg har stiv pik

Prisen som årets par ved Zulu Awards gik til Thomas Blachman og Martin Jensen fra 'X Factor'.

Martin Jensen lod Thomas Blachman tage mikrofonen, og den garvede 'X Factor'-dommer havde bestemt noget at sige.

- Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan. Tessa, jeg står i telefonbogen - kom og knald mig, min elskede.

- Jeg er måske nok i de sidste tyve år den største tv-legende i Danmark. Jeg er sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik. Jeg improviserer. Jeg er alt det, man drømmer om at være, når man går ind i tv, fordi jeg har en mening med fucking det jeg gør.

- Det, jeg gør, det er ikke bare holdning. Det er underholdning. Er vi enige?, råber Blachman ud i den stille sal.

Ikke slut endnu

Han stoppede dog ikke der, for han havde tydeligvis mere på hjerte.

- Jeg fortjener denne pris, fordi jeg er 100 procent mere, end hvad tv kræver. Men når tv kræver tv, så viser man tv, hvad det kræver, og det er 100 procent mere end det lort kræver.

- Jeg kan opdrage en lille mand som Martin, som kommer helt ung og pur og gerne vil voldtage og vise. Men jeg smadrer den her mand til hver en tid, men jeg elsker den her mand, for den her mand har vist, hvor charmerende jeg i virkeligheden er, siger Blachman.

'Jeg redder dig'

Her springer Martin Jensen dog ind med ordene:

- Jeg tror lige, jeg redder dig.

- Det vi rigtig gerne vil sige, det er, at vi kan få lov til at sidde i et program som 'X Factor' og få lov til at sige til alle dem, der sidder derude; Skriv noget pænt til hinanden på de sociale medier. Lad nu være med at 'hate' på ting, siger han.

Thomas Blachman er dog tilsyneladende ikke helt enig, og prøver i stedet at hive mikrofonen fra Martin Jensen igen.

- Hold nu kæft, jeg prøver lige at redde dig, svarer DJ'en, før Blachman snupper mikrofonen og siger:

- Den her skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knalder hinanden i røven.

Feberredning

Efter den opsigtsvækkende tale, gik showet videre til et musiknummer. Men da aftenens vært, Christopher, igen kom på scenen, prøvede han tydeligvis at lave lidt sjov med situationen.

- Hvis jeg bare kan have halvt så stiv en pik - eller bare være halvt så fuld - når jeg er i din alder, så er jeg tilfreds, siger Christopher.

Zulu Awards løber af stablen torsdag aften, men først søndag aften kan du se det på TV2 Zulu.