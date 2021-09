Amok ved grænsen: - Uansvarligt!

Camilla og Nis fra Tønder er for kort tid siden blevet forældre, og det har fået dem til at vågne op i forhold til deres økonomi.

Parret har nemlig en stor gæld og et overforbrug, som de har brug for hjælp til at få overblik over. Derfor har de ringet til 'Luksusfælden', og eksperterne skal ikke bruge lang tid for at konkludere, hvor det især går galt i økonomien for Camilla og Nis.

16.000 kroner har parret blandt andet brugt på 116 ture over grænsen i det seneste år - og som eksperten gør det klart for dem, er det vel at mærke i et år, hvor grænsen på grund af coronavirussen har været lukket en del af tiden.

Det foregående år brugte parret da også hele 24.000 kroner på grænsehandel.

- Det virker umiddelbart uansvarligt at bruge så mange penge på sjov, ballade og ingenting, når der er så mange andre tungere ting, som man burde have betalt - nemlig kreditorerne, lyder det fra eksperten Sesilie Munk Stenderup.

Camilla og Nis får et chok, når de hører, hvor meget de egentlig har handlet for ved grænsen. Foto: TV3

Handler tre gange om dagen

Parret får derfor at vide, at det er slut med grænsehandel i en periode, men det er ikke alt, der skal stoppe. Det er nemlig ikke kun ved grænsen, der bliver fyldt i indkøbskurven i stor stil.

943 gange i løbet af det seneste år har parret handlet ind i dagligvarebutikker.

- Det er tre gange om dagen ... i snit. Hver dag. Hvad fanden skal I nede i supermarkedet så mange gange i løbet af et år? spørger Kenneth Hansen, mens kollegaen kan fortælle parret, at de derudover har bestilt fastfood fem gange om ugen i snit i samme periode.

Alt i alt er der altså masser, som Nis og Camilla skal ændre på, hvis eksperterne skal have mulighed for at redde økonomien for dem.

Om det lykkes, kan du se på TV3 og Viaplay tirsdag aften klokken 20:00.

