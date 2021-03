Anden gang er lykkens gang: - I tog fejl

I sidste sæson af 'Løvens hule' måtte de ambitiøse drenge fra virksomheden BOLD, der sælger energidrik i form af iskaffe, gå hjem uden en investering fra løverne.

Men i aftenens afsnit af 'Løvens hule' på DR vendte BOLD-drengene Lasse og Adrian tilbage for at vise løverne, de havde begået en fejl. Og det gik godt, for BOLD forlod hulen med en fælles-investering fra Jesper Buch og Christian Arnstedt.

Ekstra Bladet har talt med administerende direktør i BOLD, Lasse Søkilde, om oplevelsen.

- Vi gik derind, og det var ikke nødvendigvis for at få en investering, men det var for at vise: 'Prøv at høre, I tog fejl, vi kunne godt gøre det, I sagde', siger Lasse Søkilde.

Men der viste sig at være stor interesse fra de fem løver, som alle var villige til at indgå i en fælles-investering i virksomheden. Det var dog ikke helt de ambitioner, som BOLD havde.

- Vi ville ikke bare have en investering på baggrund af 'I er så søde, i kommer tilbage, I har gjort det godt.' Vi ville have nogen, der kunne hjælpe med forretningen. Så det føltes ikke rigtigt, siger Lasse om de tanker, han gjorde sig, da alle fem løver var klar på at investere sammen.

Jesper Buch var drømmen

Men så gik Jesper Buch og Christian Arnstedt til side for at diskutere en fælles-investering.

- Jesper har altid været drømmen at få med, og siden Christian blev en del af programmet, har han tiltalt os med den måde, han er på, så da vi kunne se, det lige var de to, der snakkede sammen, der føltes det rigtig i maven.





I programmet sagde BOLD ja til at lade Jesper Buch lægge 500.000 kroner for 15 procent, og Christian Arnstedt fik fem procent for 166.667 kroner.

Snakker hver dag Siden de fik deres drømme-investering i programmet, er det gået godt for BOLD. - Det er gået stærkt i år, hvor vi forventer at ramme et sted mellem seks og ti millioner, siger Lasse Søkilde om omsætningen i virksomheden. Ved deres deltagelse i programmet kunne man købe BOLD hos 800 forhandlere, men nu kan iskaffen købes mere end 900 steder. Det kan også mærkes, at BOLD har fået to nye investorer. - Christian elsker tal, så han har kigget tallene igennem og skubbet os i den rigtige retning. Og Jesper er der i dagligdagen, vi snakker i telefon næsten hver dag, han har ideerne og ambitionerne, siger Lasse om de nye investorer. Jesper Buch gjorde det i programmet klart for BOLD-drengene, at det var nødvendigt at bruge rigtig mange penge på marketing for at få virksomheden rigtigt ud over rampen. Faktisk sagde Jesper Buch, at de burde brænde fem millioner af på marketing, noget som BOLD endnu ikke har gjort, men de er klar til det. - Corona har gjort, at vi lige har trukket vejret en ekstra gang, men planen er der, den er bare udskudt. Det bliver dog ikke helt præcist fem millioner, men nærmere et par millioner der vil blive brugt på marketing senere på året, lyder det fra Lasse Søkilde. Vis mere Luk

