Anders Agger får filmdebut: Der er en vis logik i det

Anders Agger bider sig tit i tungen, når han træder ind på sin lokale kaffebar i Aarhus. For spørgsmålene har det med at falde ud af munden på ham, mens baristaen brygger hans cortado.

Hvad betyder den nye tatovering, hun har fået på fingeren? Hvor ofte arbejder hun her, og hvad bruger hun ellers sin tid på?

- Min familie har jo nogle gange bare lyst til at låse mig inde i bilen og sige: 'Skal vi ikke bare hente kaffen? Så bliver du lige her', siger den 58-årige journalist og dokumentarist, der blandt andet er kendt for DR-programmet 'Indefra'.

Den store spørgelyst er dog ikke kun en arbejdsskade, men udspringer af en konstant trang til at blive klogere på andre mennesker og de sammenhænge, de indgår i.

- Det er egentlig drevet af empati. Altså, et ønske om at forstå, forklarer Anders Agger.

Samme mission er hovedkarakteren i Hella Joofs nye komedie 'Meter i sekundet' på, da hun flytter fra København til landsbyen Velling ved Ringkøbing Fjord.

Instruktør Hella Joof sammen med skuespillerne Thomas Hwan og Sofie Torp, der spiller hovedrollerne i komedien "Meter i sekundet".(PR-foto). Foto: Martin Dam Kristensen/Nordisk Film Production/PR-foto/Free

Filmen er baseret på forfatter Stine Pilgaards bestsellerroman af samme navn og følger en ung kvinde, der gang på gang kommer galt af sted i sit forsøg på at nærme sig de lidt mere fåmælte vestjyder.

Ordene løber ligesom af med hende, og det ved hverken købmanden eller dagplejemoren, hvad de skal stille op med.

Undervejs søger hun råd hos Anders Agger, og derfor får han nu debut som skuespiller.

- Det er min klare opfattelse, at Hella Joof i første omgang gik efter at få enten Mads Mikkelsen eller Nikolai Coster-Waldau til at spille min rolle, siger han med smil i stemmen og fortsætter:

- Men de var i gang med noget andet, og så blev det mig. Og det, synes jeg da, at der er en vis logik i.

Selv om Anders Aggers optræden i både bog og film er ganske lille, så har 'Meter i sekundet' fyldt en del for ham, siden Stine Pilgaard bankede på hans dør en regnvåd novemberdag for et par år tilbage og fortalte, at han figurerede på siderne i hendes kommende roman.

Han får stadig beskeder på de sociale medier fra læsere, der spørger, om han godt ved, at der findes en fiktiv Anders Agger, som bliver semistalket af en storsnakkende kvinde fra Velling.

- Med filmen bliver det bare ekstra meta. Folk har jo svært ved at finde ud af, om det er mig, eller om det ikke er mig, siger han og griner.

- Det er et meget godt billede på tilfældighederne omkring den her bog, som jeg har været så heldig at læse i, allerede før den var skrevet færdig.

Journalist Anders Agger har i mange år boet i Ringkøbing, der ligger tæt på landsbyen Velling, hvor "Meter i sekundet" udspiller sig. Sidste år flyttede han dog til Aarhus.(Arkivfoto). Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Oveni hatten har han og Stine Pilgaard udviklet et venskab, hvor de kan dele deres fælles fascination for, hvad der egentlig er på spil blandt deres medmennesker.

- Stine kan sidde inde i et rum eller i en stue, eller vi kan gå ind på en festivalplads eller sidde på et brunt værtshus, og så har hun straks regnet ud, at ham derovre er ved at gå fra hende der. Hun er meget dygtigere til det, end jeg er.

'Meter i sekundet' havde biografpremiere 2. februar.

