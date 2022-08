Anders Langballe vender tilbage som vært

Anders Langballe, der tidligere var politisk redaktør på TV 2, vender tilbage til den politiske arena.

Den 45-årige journalist er nemlig ny vært på radioprogrammet 'Valg i Danmark' på 24syv.

Det oplyser kanalen i en pressemeddelelse.

Over for B.T. uddyber Anders Langballe sit comeback.

- Det er med en vis ærefrygt, for jeg har i den grad respekt for, hvad politik og journalistik kan gøre ved folk, der står i det. Jeg er jo et klart billede på, at hvis man ikke passer på, så er det farligt, siger han til avisen.

Anders Langballe lagde sit arbejdsliv om, efter han blev ramt af blodpropper i efteråret 2018 som følge af det arbejdspres, han mærkede som politisk redaktør på TV 2.

Det skrev han blandt andet om i bogen 'Forfra', som udkom i foråret 2021.

Efter intens genoptræning, hvor han måtte lære at tale og skrive igen, kunne han vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Først som kommunikationschef i interesseorganisationen Danske Handicaporganisationer og siden i en lignende stilling hos Dansk Ejendomsmæglerforening.

Her sagde han op i foråret 2022 for at blive selvstændig.

Selv om Anders Langballe nu vender tilbage til den politiske dækning, kommer han ikke til at skulle være først med breaking-nyhederne for enhver pris.

I stedet er fokus på tyngden, siger han til B.T.

- Det tempo og den tilgang, jeg havde til mit arbejde dengang, var så tæt på at slå mig ihjel. Nu bliver det på en anden måde, forsikrer han.

Ifølge chefredaktør på 24syv Simon Andersen er Anders Langballe landets bedste politiske iagttager og journalist.

- Valgkampen er for længst i gang, og allerede nu flyder især de sociale medier med hån, kritik og latterliggørelse politikerne og partierne imellem, siger Simon Andersen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi har udsigt til en meget hård valgkamp, der næres af mistillid og voksende polarisering. Aldrig har journalistikken være vigtigere.

'Valg i Danmark' bliver sendt mandag til fredag fra klokken 8.30 til 9.00.

Første program havde premiere mandag formiddag den 22. august med De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen.

