Anders Matthesen skriver filmhistorie

Anders Matthesens maskerede hævner 'Ternet Ninja 2' har gået sin sejrsgang og er blandt de mest sete biograffilm i Danmark nogensinde.

Nu har animationsfilmen også fået kritikerstandens anerkendelse.

Anders Matthesen er nemlig blevet belønnet med en Bodil for Bedste Mandlige Hovedrolle. Blandt andre foran den danske verdensstjerne Nikolaj Coster-Waldau, som var nomineret i kategorien for filmen 'Smagen af sult'.

- Jeg er helt på toppen. Den havde jeg aldrig troet, jeg skulle have. Jeg er meget ydmyg over for denne her. Vanvittigt, siger Anders Matthesen, da han modtager statuetten foran et fyldt Folketeatret i København lørdag aften.

- Så er det slut med at spille fodbold til fars kontor, joker han med statuetten i hænderne.

Det er første gang nogensinde, at Bodilprisen, som gives af Danske Filmkritikere, har hædret en stemmepræstation.

- Én gang skal være den første, og det er helt oplagt, at den tilfalder Anders Matthesen, som den foregangsmand, han er, lyder det blandt andet i begrundelsen.

Der er ikke blot én stemmepræstation i filmen, men adskillige. Den 46-årige komiker lægger stemme til stort set samtlige karakterer i filmen.

- Som idémand, manuskriptforfatter og instruktør kan hans arbejde naturligvis ikke reduceres til stemmerne, lyder det videre fra bodilkomitéen.

- Men man må omvendt sige, at filmen ikke ville være det samme uden Matthesens uforlignelige multirøst, der giver liv til alt fra fordrukne Onkel Stewart til den topirriterende papfar Jørn.

Animationshittet 'Ternet Ninja 2' er en filmatisering af Anders Matthesens børnebog af samme navn.

Den første bog, 'Ternet Ninja', blev filmatiseret i 2018, mens 'Ternet Ninja 2' blev filmatiseret i sommeren 2021.

Anders Matthesen har tidligere fortalt, at han grubler over at gøre serien til en trilogi.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har haft nogle ideer om, hvordan historien fortsætter, sagde han til Ritzau op til premieren på 'Ternet Ninja 2' tilbage i august.

- Men om det nogensinde bliver vigtigt nok, til at det skal ud, kommer også lidt an på, hvordan ungerne reagerer. Det fik i hvert fald betydning sidst.