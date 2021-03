Angreb for åben skærm: - Han er jo en hund

Under fredagens 'X Factor' gik Thomas Blachman i kødet på Ekstra Bladet anmelder Thomas Treo

Fredag efter fredag er 'X Factor'-dommerne klar med kritik, når deltagerne har været på scenen.

I fredagens tredje liveshow, der blev sendt på TV2, var det dog ikke kun deltagerne, der fik en skarp bemærkning med på vejen.

Det gjorde også Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo.

- Hvis man ikke kunne høre, at det her er er en god musikpræstation, så skal man være musikanmelder på Ekstra Bladet, lød det fra Blachman som svar på Oh Lands kritik af hans gruppe Neva & Ida.

Og den kommentar gik da heller ikke ubemærket hen hos læserne i Ekstra Bladets liveblog.

'Av.. Blev treo lige svinet der..', skriver en læser.

'Så blev Treo sgu nævnt på XF. Kæft en stjerne', skriver en anden.

Da Ekstra Bladet taler med Blachman efter showet, står han helt ved sit knapt så camouflerede angreb.

- Treo er jo en hund, som kaster brænde på bålet med sin vanvittige retorik. Jeg kan ikke udtale mig om hans faglige niveau, men når han er sur, er han sur.

- Han har engang givet en af mine jazzkoncerter fem stjerner, så måske skal han bare høre noget mere jazz, jeg ved det ikke. Han kunne måske også starte et pladeselskab og selv lave de ting, han synes mangler, siger Blachman,

Han anerkender dog, at de to har visse ligheder.

- Folk kan jo godt lide en som ham, der er profilstærk, og på den måde minder jeg måske lidt om ham. Vi skulle måske bytte roller en dag, men jeg tror, at han rent fagligt ville falde igennem i den sammenhæng, siger han.

