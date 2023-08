Angrebet af oddere: Skuespiller fløjet på hospitalet

Skuespilleren Crystal Finn blev i juli offer for et sjældent odder-angreb

En idyllisk svømmetur tilbage i juli endte med en tur på hospitalet for Crystal Finn.

Skuespilleren, der blandt andet har medvirket i hitserien 'Succession', blev nemlig angrebet af oddere, mens hun svømmede rundt i floden National Forest i Californien.

Det skriver San Francisco Chronicle.

- Jeg mærkede noget på ryggen og på mine ben. Jeg begyndte at kigge rundt og råbe, og odderne poppede op lige foran mig. Så dykkede de og gik i gang igen, siger hun og fortsætter.

- Jeg kunne se bidemærkerne på mine ben, og jeg vidste, jeg var blevet bidt i ballen, hvilket var, hvor det gjorde mest ondt, men jeg kunne ikke se det. Biddene gjorde virkelig ondt.

Fløjet på hospitalet

Ifølge avisen brugte Finn sine fødder til at forsvare sig selv og formåede at kravle op på en sten, før odderne forsvandt.

Hun uddyber, at hun ikke havde set odderne, inden hun sprang i vandet, men at det nok ikke ville have afholdt hende fra at hoppe i alligevel.

- Jeg ville bare have tænkt 'sikke nogle søde oddere', lyder det.

Efter angrebet havde hun bidemærker og flænger i både ører, arme, hænder, ben og den ene ankel.

Det var så slemt, at hun blev fløjet direkte på hospitalet. Udover skuespilleren blev to af hendes venner også bidt.

