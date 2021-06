Angrebet: - Det gjorde ondt

- Jeg vil gerne have en ny partner. En frisk en, som jeg kan spille med. Så jeg vil vælge Ida fremfor Klaudia.

Sådan lyder ordene fra Lukas under pandoras i aftenens afsnit 'Paradise Hotel'.

Her ytrer også Jonas, at han ikke gider at danne par med Klaudia, og selvom hun virker uberørt under afsnittet, forholdt det sig ikke helt sådan.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tog det som om, det ikke rørte mig, men det gjorde det selvfølgelig, siger hun og fortæller videre, at der var en særlig grund til, at det ramte hende hårdt.

- Jeg er blevet mobbet før, og det, de gjorde, var ikke rart. Jeg blev ked af det, og det gjorde ondt. Man vil jo gerne have en fast partner. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke var interessant nok for dem. Jeg aner det faktisk ikke. Jeg havde jo været loyal over for dem begge. Måske er jeg bare for meget mig selv og siger tingene for meget, som de er, forklarer Klaudia.



Klaudia lægger da heller ikke skjul på, at hun i momentet ikke havde meget til overs for de to drenge.

- Da jeg sad til pandoras, tænkte jeg bare, at de begge var idioter. Lukas valgte mig kun fra, fordi der kom ny fisse på hotellet, så han håbede, han kunne få noget. Vi havde det jo godt sammen, og jeg havde endda sagt til ham, at han godt kunne spise ude, så længe han sov hjemme. Så det var da vildt nedtur, at han alligevel ville vælge Ida.

Lukas: - Hun var irriterende

Ifølge Lukas er der dog en anden forklaring på, hvorfor han hellere ville danne par med Ida end Klaudia.

- Klaudia var irriterende, og jeg følte ikke, hun fattede noget som helst. Derfor ville jeg gerne have en ny partner, selvom Klaudia var loyal, forklarer Lukas og uddyber:

Lukas føler ikke, han og Klaudia var et godt match. Foto: TV3/Janus Nielsen

- Jeg sagde og gjorde bare, hvad jeg selv følte for, og som var det rigtige for mig. Jeg synes ikke, det var særlig strengt sagt af mig, og jeg tænkte ikke over, at hun kunne blive ked af det. Men det er da træls for hende, at hun gjorde det, og jeg kan godt forstå, at hun følte sig fravalgt. Men sådan er det jo bare.

'Paradise Hotel' kan ses på Viaplay og Viafree, hvor der kommer nye afsnit tirsdag, onsdag og torsdag.

