Angstanfald på øde ø: - Jeg vil ikke have, det skal filmes

I første episode af reality-showet 'Øen VIP' bliver skuespiller Sebastian Bull ramt af et angstanfald og beder kameraholdet om at holde op med at filme

- Hvad skal man gøre, hvis man ikke kan få luft?, spørger Sebastian Bull pludseligt i første episode af reality-showet 'Øen VIP'.

Sebastian Bull og syv andre kendte er kort tid inden blevet efterladt på en øde ø og skal nu overleve helt alene i de næste to uger. På øen lever mange forskellige dyr og planter, og holdet skal selv sørge for at skaffe den mad og vand, de skal bruge.

Det går dog hurtigt galt for skuespilleren. Han bliver allerede den første aften ramt af et angstanfald, der gør, at han ikke kan trække vejret.

Deltagerne kender intet til øen, som de bliver sat af på og skal selv sørge for at skaffe mad og vand. Foto: Warner Brothers

- Vi har fået at vide, at vi ikke må slukke

En anden deltager er tv-lægen Charlotte Bøving. Hun forsøger at berolige sin meddeltager, men pludselig bliver han irriteret.

- Jeg forstår godt, at I er her for at dokumentere, men kan I ikke have respekt for, at man ikke kan få vejret?, udbryder han til kameraholdet.

Men de stopper ikke.

- Vi har fået at vide, at vi ikke må slukke, selv om vi får besked på det, svarer den ene fotograf.

Sebastian Bull fortæller dog efterfølgende, at han er glad, at kameraholdet blev ved med at film, da det ikke skal være tabubelagt at døje med angst.

Ekstra Bladet har snakket med Sebastian om oplevelsen. Det kan du høre mere om øverst i artiklen.

