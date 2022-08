Anklager hagler ned: - Han var sadist og masochist

Simon Spies anklages i ny dokumentarserie for at være sadistisk og voldelig

- Han var jo sadist og masochist, så hvis du gik med til, at han måtte brække din arm, så fik du 10.000 kroner.

Sådan fortæller Charlotte Nielsen i DR's nye dokumentarserie 'Spies og morgenbolledamerne'.

Charlotte Nielsen var morgenbolledame fra 1979 til 1981, og før det startede hun som piccoline i rejseselskabet. Men de 2400 kroner før skat om måneden var ikke meget, og derfor lokkede tilbuddet om at arbejde for chefen også.

Når man blev morgenbolledame, fik man nemlig både pelsfrakke, rolex og kuverter med sorte penge.

Charlotte Nielsen er en af de morgenbolledamer, der fortæller sin historie i den nye dokumentar serie. Foto:DR/Laud People

Brugte sin uddannelse

Charlotte Nielsen er dog ikke den eneste, der fortæller om Simon Spies' mindre rare sider i dokumentaren.

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet Elise Andersens historie fra dokumentaren om, hvordan hun som 14-årig blev tilbudt 10.000 kroner for en nat med Simon Spies.

Annonce:

Flere tidligere morgenbolledamer har desuden fortalt, at det var normalt at blive betalt for at få tæsk.

Også Palle Hass, som var privatchauffør for Spies Rejser fra 1981 til 1988, fortæller i dokumentaren om, hvordan han oplevede, at Simon Spies brugte sin uddannelse i psykologi.

- Han brugte jo sin cand.psych, den brugte han til daglig. Han spillede jo folk sådan lidt ud mod hinanden en gang i mellem, for at se hvordan de reagerede, siger Palle Hass i dokumentaren.

Sådan husker Simons Spies' ven og tennistræner Ole Monberg det også.

- Han kunne godt lide at få folk lidt op at skændes, og det var jo hans uddannelse og Simons mentale tilstand, det gjorde, at han syntes, det var spændende, han kunne godt lide det, siger Ole Monberg og forsætter:

- Han kunne sidde for enden af bordet, og folk kom sådan lidt op at småskændes. Så havde Simon det jo fint. Han kunne godt lide det. Han kunne godt lide kampen.

Læs også: Simon Spies' vilde liv: Stemplet som nazist

Annonce:

Grænseoverskridende

Det var heller ikke ualmindeligt, at Simon Spies gerne ville være voldelig mod pigerne.

Carl Bjerredahl som også var venner med Simon Spies og informationschef ved Spies Rejser fortæller i dokumentarserien om, at han godt kunne lide at slå pigerne, men at han, så vidt han ved, altid spurgte om lov først.

- Et lille blåt mærke er vel okay for 10.000 kr. siger Carl Bjerredahl i dokumentaren.

Og det er ikke den eneste beretning om vold.

Den tidligere chauffør Preben fortæller, hvordan Simon Spies meget gerne ville brække en arm og gav en pige et tilbud om 35.000 kroner for at få lov til at gøre det.

Da Preben på vej hjem i bilen spurgte, om han mente det, da han spurgte pigen, svarede Simon Spies:

- Det kunne være sjovt at prøve, det kunne være sjovt at prøve at høre det knæk.

Simon Spies døde i 1984 af en leversygdom. Foto: Teresa Bergqvist/DR/Laud People

Tager afstand

Det er ifølge DR ikke lykkes for de kvinder, der arbejdede for Spies Rejser dengang at få en undskyldning fra rejsekoncernen.

Annonce:

Spies Rejser har ifølge DR heller ikke ønsket at stille op til et tv-interview i dokumentaren, men har i et skriftligt svar oplyst, at de tager skarp afstand fra den omgang med unge piger, som beskrives i dokumentaren.

'Vi tager skarp afstand fra den omgang med unge piger, som beskrives. Det har intet til fælles med Spies Rejsers værdier. Når vi siger, at Simons ånd lever videre i Spies Rejser, så er det missionen om at demokratisere ferieformen', skriver de og fortsætter:

'Spies Rejser er i dag en moderne rejsearrangør, der fortsat hylder rejselivet med et glimt i øjet. Men på en måde, der hører sig til i 2022'.

Alle afsnit af DR-dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne' er tilgængelig på DR's streamingtjeneste DRTV, og første afsnit vises på DR1 mandag klokken 21.25.