Anklaget for seksuel chikane: Nu koster det ham jobbet

Den britiske skuespiller Noel Clarke gik fra top til bund på rekordfart, da 20 kvinder - flere med navn og billede - for nylig stod frem i The Guardian og fortalte om en række seksuelle krænkelser, skuespilleren ifølge dem havde begået.

Kort inden havde 45-årige Clarke ellers modtaget det eftertragtede trofæ i BAFTA-prisuddelingens æres-kategori bedste britiske bidrag til filmmediet. Den pris blev lynhurtigt taget fra ham igen efter anklagerne, men nu bliver han ramt af en ny nedtur.

Sky bekræfter over for flere medier - heriblandt Variety, Deadline og Daily Mail - at man har trukket stikket på tv-serien 'Bulletproof', som Noel Clarke både står bag og spiller hovedrollen i.

Den britiske tv-serie har været populær siden premieren i 2018, og der var allerede bestilt en fjerde sæson, som var i de tidlige stadier af produktionen.

Siden de grove anklager mod Noel Clarke kom frem, har Sky dog sat alle produktioner med skuespilleren på pause og haft haft store diskussioner omkring seriens fremtid. Og nu er tv-giganten altså kommet frem til, at man ikke ønsker at arbejde yderligere med ham.

Nye anklager

Ifølge Variety overvejede Sky flere muligheder - blandt andet at skrive Noel Clarkes karakter ud af serien eller finde en ny skuespiller til at overtage rollen.

Da han er hovedperson og en stor del af serien, som han i øvrigt også har været med til at lave, valgte man dog at trække stikket i stedet for.

Ifølge mediet skyldes beslutningen ikke kun historien i The Guardian. 'Bulletproof'-produktionsselskabet Vertigo satte efter anklagerne en undersøgelse i gang af forholdende på serien, og den undersøgelse - der ikke er færdiggjort endnu - skulle have fået nye anklager frem i lyset.