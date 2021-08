Anmeldere kalder nyeste August-film rasende seværdig

Birthe Neumann stråler i rollen som Karen Blixen i Bille Augusts nye film, 'Pagten'. Det mener enige anmeldere fra blandt andre Berlingske og filmmagasinet Ekko.

Hos B.T. og Ekko får filmen seks ud af seks stjerner, mens Berlingske har givet fem stjerner, og Ekstra Bladet fire.

Politiken er dog mindre rundhåndet og giver tre ud af seks stjerner.

- Birthe Neumanns karisma kan ingen kvæle, men her synes den fanget som ånden i flasken, hvor instruktøren ikke kan finde det magiske løsen, skriver avisen, der dog også kalder filmen for 'vellykket'.

'Pagten' er baseret på digteren Thorkild Bjørnvigs fortælling om et platonisk kærlighedsforhold til Karen Blixen.

Hun er flyttet tilbage til Danmark efter sit afrikanske eventyr. Hun har mistet sit livs kærlighed og sin farm, og kroppen er hårdt plaget af syfilis.

Blixen er dog anerkendt for sin kunst, og derfor indgår Thorkild Bjørnvig og Karen Blixen en pagt om, at hun tager ham under sine vinger.

Hun lover, at hun vil gøre ham til en stor kunstner. Til gengæld skal han adlyde hende ubetinget.

Simon Bennebjerg, der spiller Bjørnvig, er ifølge B.T. castet perfekt, og Birthe Neumann er 'genial'.

Det er flere andre anmeldere enige i.

- Er Birthe Neumann så god som Blixen? Nej. Hun er mageløs. Helt vildt fantastisk, faktisk, skriver Berlingske.

Dagbladet Information leverer også roser til især Neumann.

- Mest stråler Birthe Neumann, der doserer det djævelske i rollen, så det aldrig bliver decideret dæmonisk, skriver anmelder Lone Nikolajsen.

Filmskaberen Bille August får også pæne ord med fra anmelderne.

- For Bille August er denne film en triumf. Det er, som om hele karrieren her samler sig, skriver filmmagasinet Ekko.

Flere af medierne er også begejstrede for filmens æstetik.

- Billederne er smukke og præcist komponerede, lyddesignet lækkert, klipningen veltimet, kostumerne er som revet ud af de historiske arkiver, og rekvisitterne er som det naturligste monteret i de fotogene locations, skriver Politiken.