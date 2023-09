Anmelderne i ekstase: 'DR er tilbage i topform'

Der er nok at glæde sig over på chefgangen i DR Byen, hvor man søndag havde premiere på 'Huset', der er mastodontens nye søndagsserie, som altså træder i fodsporene på tidligere søndagssucceser som 'Borgen', Forbrydelsen' og 'Rejseholdet'.

For blandt landets anmeldere er man her dagen efter premieren ikke i tvivl om, at 'Huset' er er i topklasse.

Over hele linjen bliver der smidt om sig med stjerner, der drysser ned over serien, hvor navne som Sofie Gråbøl, Charlotte Fich, Youssef Hvidtfeldt og David Dencik indtager de fire bærende hovedroller.

Ekstra Bladets anmelder René Fredensborg beskriver 'Huset' som 'et intenst eskalerende drama om magt og afmagt bag tremmer' og mener, at 'det er en genistreg at dele hovedrollen mellem fire fængselsbetjente', og uddeler fem stjerner med postulatet om at han 'sidder fængslet i sofaen'.

Politiken kvitterer ligeledes med fem stjerner til serien som er 'skarpt produceret, effektivt instrueret og fornemt spillet', med en særlig ros til David Dencik, der spiller fængselsbetjenten Henrik:

'Skuespillerne leverer varen. David Dencik demonstrerer endnu en gang sit talent for at spille skurk på en nuanceret måde. Hans pressede Henrik er en almen karakter, der lyver for såvel sig selv som sine nære', skriver Henrik Palle.

Hovedrollerne i huset indtages af Sofie Gråbøl (til venstre), Youssef Hvidtfeldt (i midten), Charlotte Fich (i midten), og David Dencik (til højre). Her ses de i Vridsløselille Fængsel, hvor serien er blevet filmet. Foto: Henning Hjorth

Sender stikpille til Adam Price

På Berlingske beskriver Jakob Steen Olsen DR's 'stærke søndagsserie' som 'skrap kost' og kaster fem stjerne efter den hårdtslående serie, som bliver rost for at gå nye veje i forhold til, hvor råt det må blive i bedste sendetid:

'Selvom serien allerede i første afsnit ikke er for sarte sjæle, skal den roses for at slå en ram, realistisk tone an, som vi ikke er vant til på skærmen - selv når den skal forestille at læne sig op ad virkeligheden', skriver han.

I Filmmagasinet Ekko høster DR's seriesatsning også fem stjerner for sin indsats, der ifølge mediet viser, at 'DR er tilbage i topform'.

Og så sender anmelder Bo Tao Michaëlis en stikpille forklædt som ros afsted, efter DR's dramaserier i de senere år har været præget af alvorstunge temaer i blandt andet 'Herrens veje' og lunkne seertal til 'Borgens' comeback sidste år.

'Efter svage serier i kølvandet på Adam Prices øjenvenlige og glatte middelklassemelodramaer i folketing og folkekirke, er DR stærkt tilbage med folk og fæ bag fængslets mure', skriver han.

Youssef Hvidtfeldt indtager rollen som fængselsbetjenten Sammi i 'Huset', som han brugte månedsvis i træningscenteret for at blive klar til at spille. Foto: Henning Hjorth

Youssef Hvidtfeldt har lagt blod sved og tårer i arbejdet med at blive klar til at indtage hovedrollen i DR's nye dramaserie 'Huset' DR-stjerneskuds vilde forvandling: - Det er ikke noget, jeg kan anbefale.

Strammere fokus

Soundvenue kalder serien 'forfriskende' og tildeler 'Huset' - ja, du har gættet det - fem stjerner.

Anmelder Morten Kildebæk kunne dog godt have ønsket sig et lidt strammere fokus, og bruger Sofie Gråbøls karakter som eksempel, da hendes karakter, betjenten Miriam, bliver rodet ind i sin søns narkogæld til lyssky typer:

'Selvom det afføder nogle nervepirrende og velfungerende spændingsscener, føles det alligevel lovligt meget som obligatoriske plottråde, der netop kun er til for lidt ekstra spændings skyld'.

Du kan se 'huset' hver fredag på DRTV og hver søndag klokken 20.00 på DR1.