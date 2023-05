Anmelderne nedsabler Christophers nye film

Netflix-filmen 'A Beautiful Life', som har den danske popstjerne Christopher i hovedrollen, får en lunken modtagelse af de danske anmeldere.

Filmen får premiere på streamingtjenesten Netflix 1. juni, og den centrerer sig om fiskeren Elliott - spillet af Christopher - som ved et tilfælde bliver opdaget som et kæmpe sangtalent.

Hos Filmmagasinet Ekko kalder anmelderen Frederik Hoff filmen for en 'A Star Is Born'-efterligning, hvor 'klichéerne står i kø'.

Christopher synger selv alle sange i filmen. Sange, som han selv har skrevet.

'Netflix' mål er utvivlsomt at tjene penge på Christophers mange fans med en film, der føles som én lang smøre udi genren fanfiction,' skriver han og kvitterer med to ud af seks mulige stjerner.

Hos Berlingske holder anmelder Thomas Brunstrøm også igen med de rosende ord. I sin anmeldelse gennemgår han centrale scener fra filmen og slutter af med ordene:

'Hvis du indvender, at jeg har spoilet hele filmen, vil jeg fastholde, at jeg tværtimod har sparet dig for 98 minutter, du aldrig får igen. Selv tak,' skriver han.

Pinlig forestilling

Dog er der ifølge Thomas Brunstrøm også lyspunkter i filmen, som han tildeler en ud af seks stjerner. Og de skal findes i hovedrolleindehaveren.

'Den gode nyhed ved denne film er, at det viser sig, at popstjernen Christopher faktisk godt kan spille skuespil,' skriver han.

Det er Mehdi Avaz, som har instrueret 'A Beautiful Life'. Han debuterede med den anmelderroste 'Mens vi lever' og har siden blandt andet instrueret Netflix-filmen 'Toscana', der har komiker Anders Matthesen i hovedrollen.

Det var heller ikke en film, som imponerede anmelderne.

Politikens anmelder Nanna Frank Rasmussen giver 'A Beautiful Life' to af seks hjerter og kalder filmen 'pinlig'. Kritikken lyder blandt andet, at filmens plot er forudsigeligt, og at der er 'knaster i fortællingen'.

Ligesom Berlingskes anmelder mener hun også, at Christopher er med til at løfte filmen.

'Musikeren og sangeren, der nu spiller sin første hovedrolle, er så musikalsk og behageligt selskab, at man næsten tror på det. Næsten,' skriver hun.