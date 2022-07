Ansat skudt og dræbt under 'Law & Order'-produktion

Den amerikanske tv-serie 'Law & Order: Organized Crime' blev tirsdag morgen amerikansk tid ramt af en tragedie.

En 31-årig mand, der var ansat som parkeringsvagt på produktionen, blev her skudt og dræbt, mens han sad i sin bil på settet. Det fremgår af en politirapport, som Deadline er i besiddelse af.

Kvart over fem tirsdag morgen blev han skudt og efterfølgende hastet til hospitalet, hvor han dog blev erklæret død tre kvarter senere, skriver mediet.

Der er endnu ikke anholdt nogen i sagen, ligesom den dræbtes identitet heller ikke er offentliggjort.

- Vi er utroligt triste og chokerede over at høre, at et af vores produktionsmedlemmer tidligt denne morgen var offer for en forbrydelse, der kostede ham livet. Vi samarbejder med det lokale politi, der efterforsker sagen. Vores tanker går til hans familie og venner, og vi beder jer om, at I respekterer deres privatliv i denne tid, siger en talsperson fra NBC og Universal, der står bag serien, til Deadline.

'Law & Order: Organized Crime' var i gang med optagelserne til den tredje sæson. De to første sæsoner kan danske seere se på streamingtjenesten C More.

Ikonisk serie-univers

Serien er - som den skarpe læser nok har gættet - en del af 'Law & Order'-universet, som Dick Wolf skabte i 90'erne, og som efterhånden består af et hav af tv-serier med samlet langt over 1000 episoder, computerspil og meget mere.

Den oprindelige 'Law & Order'-serie havde premiere i 1990 og kørte frem til 2010, hvor stikket blev trukket på den. Den genopstod tidligere i år med ti nye episoder. I alt har der været sendt 466 afsnit fordelt på 21 sæsoner.

Endnu flere har dog formentlig nok stiftet bekendtskab med spinoffserien 'Law & Order: Special Victims Unit', der har kørt siden 1999 med 23 sæsoner og 516 episoder til følge.

Serien fulgte i de første 12 sæsoner Christopher Meloni i rollen som efterforskeren Elliot Stabler. Den rolle genoptog han kortvarigt i sæson 22 og 23 af serien for at sparke gang i 'Law & Order: Organized Crime', hvor han er hovedpersonen.