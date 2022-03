- Anstødeligt og noget af det værste lort nogensinde

Lorenzo & Charlo reddede sig endnu en uge i 'X Factor', da Martin Jensen fredag aften sendte dem videre på bekostning af Wela & Garcia.

Kritikken heglede dog ned over duoen, efter de oprindeligt havde opført 'Efter festen' af Sneakers med Sanne Salomonsen i spidsen.

Thomas Blachman fik blandt andet fortalt duoen, at de synger ad helvede til, men alligevel var han ikke overrasket, da Martin Jensen i stedet sendte Blachmans Wela & Garcia ud.

- Udfaldet kom ikke bag på mig, når man tager i betragtning, at det var Martin, der skulle afgøre det, fortalte Blachman kort efter til Ekstra Bladet og slog fast, at han heller ikke troede, at det var en taktisk beslutning.

- Det tror jeg sgu ikke. Han har en illusion om, at det er nok at stå i bar mave, men det kræver altså nogle gange lidt mere.

Thomas Blachman måtte sige farvel til sin gruppe fredag aften. Foto: Jonas Olufson

Herefter tog kritikken af præstationen dog for alvor fart.

- Jeg synes, det er anstødeligt, at man smadrer Sanne Salomonsens fine sang sådan. Det er noget af det værste lort, der nogensinde har været på 'X Factor'-livescenen. Ever. Derfor siger jeg også farvel og tak. Det er min holdning, lød det kontant fra Thomas Blachman, der nu kan se frem til at opleve dem mindst én gang mere.

- Men så kan de jo finde en god sang næste gang og nogle moves, man gider at se på. Vise noget opfindsomhed og komme lidt ud over det der lallende noget. Jeg synes, det kræver lidt mere end det der at have 'X Factor'. Deres første show var okay, og der fik de det maksimale ud af det.

Lorenzo & Charlo gik videre fredag aften. Men det krævede, at trøjen blev smidt, da de gik på scenen anden gang. Foto: Jonas Olufson

Kwamie Liv: Jeg er stolt af dem

Duoens mentor, Kwamie Liv, har planer om, at der skal arbejdes hårdt den kommende uge.

- Jeg tager den kritik, der blev givet, på mig og med mig, og jeg vil gøre alt for, at vi kommer stærkere tilbage end nogensinde, lød det fra hende.

- Thomas Blachman sagde direkte, at de sang ad helvede til. Hvad tænker du om det?

- De går ind og gør det, de gør bedst: at skabe glæde. Og når man tænker på, hvor langt de er kommet - også vokalmæssigt - siden starten, så er jeg bare så stolt af dem. Jeg er glad for, at vi får lov til at fortsætte vores rejse sammen, for selvfølgelig skal vi det.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Så læs mere her.