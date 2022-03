App-crash: Ikke set lignende i 18 år

HBO-serie fordobler seertallet, men kan dog ikke hamle op med 'Game of Thrones'

Anden sæson af 'Euphoria' er den næstmest sete HBO-serie i USA siden 2004 - kun overgået af 'Game of Thrones'. Det skriver Variety.

Søndagens sæsonfinale trak 6,6 millioner seere til kabelkanalen, og inklusiv app-brugere er de i alt otte afsnit nu set af i gennemsnit 16,3 millioner, hvilket kun 'Game of Thrones' kan stikke.

Dermed er seertallet fordoblet i forhold til seriens første sæson, som blev sendt i 2019.

De mange millioner, der valgte at følge 'Euphoria'-finalen på HBO-appen fik den i øvrigt til at crashe søndag aften, skriver Variety.

Serien følger en gruppe sexhungrende gymnasieelever, og i særdeleshed 17-årige Rue, i jagten på håb, mens de kæmper med kærlighed, tab og afhængighed. Også en tidligere pornostjerne dukker op, hvilket har skabt overskrifter flere steder.

En tidligere pornostjerne dukker op i 'Euphoria'. Foto: HBO Max

'Euphoria' har også ramt brugerne af Twitter, og med 30 millioner tweets har ingen serie skabt så meget omtale på det sociale medie i dette årtusinde. Antallet af tweets er en stigning på 51 procent i forhold til første sæson, skriver Variety.

24-årige Sydney Sweeneysom Cassie Howard i anden sæson af 'Euphoria'. Foto: HBO Max

Sæsonfinalen af 'Game of Thrones' i 2019 blev set af 19,3 millioner seere, mens Susanne Biers ’The Undoing’ - den mest sete HBO-serie i 2020 - blev set af i gennemsnit 12,3 millioner seere.

