Arbejde med omdiskuteret TV2-dokumentar overtages af medie

Siden TV2 tidligere på året valgte at droppe arbejdet med en dokumentar, der omhandler MeToo på TV2 selv, har det været på tale, at dokumentaren skulle afsættes til anden side.

Nu overtager Politiken og produktionsselskabet Impact arbejdet med dokumentaren.

Det oplyser nyhedschef Jacob Kwon i en intern mail, som Ekstra Bladet har set.

I mailen fremgår det, at der har været 'både juridiske, etiske og praktiske udfordringer' i forbindelse med beslutningen om at sende dokumentaren videre.

'På trods af disse udfordringer er der heldigvis skabt en rigtig god løsning, så historien kan komme ud på et troværdigt medie,' lyder det i mailen.

Det oplyses desuden, at Impact har valgt at tilbyde ansættelse til en af de tilrettelæggere, der har arbejdet på projektet på TV2.

Politiken og Impact overtager dog hverken optagelser eller research, men vil starte forfra med processen, lyder det i mailen.

Ingen aftale

Line Ritz, som er den tilrettelægger, der har fået arbejde hos Impact, kender dog ikke til en decideret aftale med TV2.

- Jeg er blevet tilbudt et job hos Impact og har på helt almindelig vis sagt mit job hos TV2 op. Jeg har så lavet aftale med de kilder, jeg har, om at lave en dokumentar i samarbejde med Politiken. Jeg er ikke bekendt med, at Politiken og Impact skulle have indgået en aftale med TV2, siger hun til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jacob Kwon.

Skabte ramaskrig

TV2's nyhedschef, Jacob Kwon, har tidligere forklaret til Ekstra Bladet og andre medier, at dokumentaren oprindeligt skulle have omhandlet sexisme på arbejdspladser generelt, men at dokumentaren i researchprocessen mere kom til at handle om sexisme på TV2 selv.

Derfor besluttede ledelsen, at det ikke var muligt for TV2 at bringe optagelserne med henvisning til, at det ikke ville være troværdigt, at de undersøgte sig selv. Den beslutning skabte ramaskrig hos en lang række medarbejdere på TV2, der valgte at udtrykke deres utilfredshed med beslutningen i et brev til ledelsen.

Intern splid på TV2: Flere medarbejdere i angreb på ledelsen

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen har flere gange over for TV2 og Jacob Kwon udtrykt ønske om at købe dokumentaren.

- Godt, det kommer ud, lyder det fra Poul Madsen til nyheden om, at dokumentaren nu sendes videre til anden side.

