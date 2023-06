Arbejdspres og sygemeldinger i orkester: DR skal stramme op

Arbejdstilsynet har aflagt DR's symfoniorkester besøg, og DR forpligter sig over for tilsynet til at forbedre forholdene

DR har efter besøg fra Arbejdstilsynet måttet indgå aftale om at forbedre forholdene i DR Symfoniorkestret.

Det skyldes problemer med arbejdspresset og mange langtidssygemeldinger.

Det skriver Politiken på baggrund af en aktindsigt, mediet har fået.

De skriver, at Arbejdstilsynet i et brev til DR har udtrykt mistanke om, at arbejdsmiljøet i orkestret kan udgøre en overtrædelse af arbejdsmiljøloven og ikke er 'sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på grund af stor arbejdsmængde og tidspres'.

Desuden påpeger tilsynet, at der 'jævnligt' kommer ekstra opgaver, hvoraf nogle ligger på medarbejdernes fridage.

Til Politiken udtaler orkestrets chef for udvikling og drift Jakob Errboe Holtze, at de tager det alvorligt, at tilsynet har fokus på arbejdsmængden og tidspres.

Desuden siger han, at de allerede inden besøget fra Arbejdstilsynet havde iværksat en række initiativer for at forbedre forholdene.

Politiken har siden slutningen af april sat fokus på arbejdsmiljøet på større kulturinstitutioner.

Blandt andet har de beskrevet, hvordan danserne i Den Kongelige Ballet er så hårdt pressede, at flere går ned med stress og overbelastningsskader, og hvordan musikere på Det Kongelige Teater har været underlagt så stor en arbejdsbyrde, at de pådrager sig skader og rammes af stress.