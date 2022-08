Astronomiske tal: Vipper Netflix af pinden

Mens streamingkongen Netflix kæmper med at fastholde deres betalende kunder, så går det anderledes godt for Disney, som nu har overhalet sin største konkurrent.

Det viser det kvartalsregnskab, som underholdningsmastodonten udkom med i denne uge.

Målt på antallet af betalende kunder kan Disney nemlig nu bryste sig af 221,1 millioner abonnenter på verdensplan.

Modsat har Netflix 220,67 millioner kunder i butikken.

Det er de Disney-ejede tjenester Disney+, Hulu og ESPN, der tilsammen har de mange abonnenter. Og væksten kommer for Disney på et godt tidspunkt, på trods af, at Netflix stadig er den enkeltstående streamingtjeneste, der har flest soloabonnenter.

I årets andet kvartal mistede Netflix nemlig næsten én million betalende kunder. Det meddelte selskabet i juli.

Det var andet kvartal i træk, at Netflix meldte om tilbagegang, efter at selskabet i de første tre måneder af 2022 mistede 200.000 abonnenter.

