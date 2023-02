Automatisk organdonation: Sådan skal det være

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) åbner op for, at danskerne automatisk skal være organdonor, når de fylder 18 år.

- Vi er fra regeringens side åbne for at drøfte hele området. Dermed er vi åbne for at fortsætte med informeret samtykke som i dag, og åbne for at drøfte en blød variant af aktivt fravalg. Det skriver DR.

Er det en god idé? Det har Ekstra Bladet spurgt flere realitydeltagere om.

Det er ikke alle unge, der taget stilling til organdonation, og da Ekstra Bladet møder deltagerne fra dette års 'Paradise' til pressedag forud finalen, fortæller flere deltagere, at de ikke har taget stilling til organdonation, mens andre har tilmeldt sig - dog med undtagelse af få organer.

- Jeg har ikke taget stilling til det overhovedet, det vil jeg egentlig gerne, siger Lukas fra 'Paradise'.

- Nej, det har jeg ikke gjort, siger Frederikke.

Det er lidt ligesom folkekirken

To af deltagerne fra 'Paradise' har allerede taget stilling til organdonation, og de har begge valgt at være organdonor med undtagelser af få organer.

- Det er sådan det skal være. 100 procent, der er ikke nok mennesker, der tager stilling til det. En ting er måske, at man ikke tænker over det, noget andet er, at man måske ikke orker at skulle gå ind og gøre det, siger Metha. Hun blev organdonor, da hun fyldte 18 år. Hun har dog fravalgt at donere hjerte og hornhinder.

- Det er lidt ligesom folkekirken (Hvis man er døbt, red). Du er automatisk meldt ind, og hvis du ikke gider det, kan du gå ind og melde dig fra, supplerer Freya, der også har sagt ja til at være organdonor, men ikke vil donere sine øjne.

Fraråder det

Ifølge sundhedsministeren betyder en blød variant af aktivt fravalg, at alle danskere automatik er organdonor, når de bliver 18 år. Dog har pårørende det sidste ord, hvis man ikke aktivt har taget stilling til kende.

Etisk råd mener, at retten til at bestemme over sig selv er et vigtigt princip for sundhedsæsenet. Til DR, siger Leif Vestergaard, der er formand for Etisk Råd, at Etisk Råds anbefalinger er at holde fast i de regler, vi har i dag, de opfordrer til, at danskerne fortsat aktivt selv skal tage stilling til organdonation.

Sundhedsminister Sophie Løhde er 'personlig fortaler' for forslaget om automatisk organdonation, og da hun var sundhedsminister i 2016, sagde hun dengang, at tiden muligvis var inde til at overveje, om man i Danmark skulle indføre formodet samtykke til organdonation. Regeringen har endnu ikke foretaget nogle konkrete ændringer, men kalder til politiske forhandlinger.